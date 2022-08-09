анонс номера
Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 10 августа!
Самые актуальные темы недели, криминальные хроники и последние новости из жизни Каменска, Донецка и Каменского района — на страницах 32-го выпуска «ПИКа» в 2022 году.
Читайте в номере:
- Дорожное «счастье» города К. Главные переулки вошли в капремонт, Ворошилова еще больше перегородили, виадук на проспекте раскрошился, РЖД отказали в переезде, а заводской виадук скоро закроют »2, 4-5
- Прокурор обвинил приставов в бездействии. Администрация города не исполняет судебных решений, а служба приставов — своих обязанностей. »4-5
- Моряк впервые увидел дочу! Каменчан Артем Хайрулаев, наконец, вернулся домой после убийственного девятимесячного дрейфа в Индийском океане. »3
- «Городской думе нужен доктор». Под таким лозунгом главврач ЦГБ А. Некрасов выдвигался на выборы и попал-таки в городскую думу. »5
- Заводчанам советуют забыть о переезде. Руководство СКЖД считает, что временный переезд создаст угрозу безопасности поездам и машинам и усугубит транспортную ситуацию в Заводском. Поэтому лучше не открывать его, а пользоваться уже существующими переездами, расположенными в соседних хуторах. »2
- «Хоть из дома не выходи!» Убеждения типа «на меня собаки не нападут, потому что я их не боюсь» в Каменске работают все реже. »8