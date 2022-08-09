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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 10 августа!

анонс номера

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 10 августа!

Опубликовано

Самые актуальные темы недели, криминальные хроники и последние новости из жизни Каменска, Донецка и Каменского района — на страницах 32-го выпуска «ПИКа» в 2022 году.

Читайте в номере:

  • Дорожное «счастье» города К. Главные переулки вошли в капремонт, Ворошилова еще больше перегородили, виадук на проспекте раскрошился, РЖД отказали в переезде, а заводской виадук скоро закроют »2, 4-5
  • Прокурор обвинил приставов в бездействии. Администрация города не исполняет судебных решений, а служба приставов — своих обязанностей. »4-5
  • Моряк впервые увидел дочу! Каменчан Артем Хайрулаев, наконец, вернулся домой после убийственного девятимесячного дрейфа в Индийском океане. »3
  • «Городской думе нужен доктор». Под таким лозунгом главврач ЦГБ А. Некрасов выдвигался на выборы и попал-таки в городскую думу. »5
  • Заводчанам советуют забыть о переезде. Руководство СКЖД считает, что временный переезд создаст угрозу безопасности поездам и машинам и усугубит транспортную ситуацию в Заводском. Поэтому лучше не открывать его, а пользоваться уже существующими переездами, расположенными в соседних хуторах. »2
  • «Хоть из дома не выходи!» Убеждения типа «на меня собаки не нападут, потому что я их не боюсь» в Каменске работают все реже. »8

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