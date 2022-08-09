Показатели смертности у мужчин в возрасте 35-40 лет вдвое выше, чем у женщин. Об этом 8 августа на Всероссийском форуме волонтеров-медиков сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Глава ведомства отметил, что существенные различия в показателях смертности мужчин и женщин связаны с внешними факторами. В числе прочих к ним относятся курение, употребление алкоголя, малоподвижный образ жизни. М. Мурашко напомнил, что одной из национальных целей России к 2030 году является достижение продолжительности жизни на уровне 78 лет. Для того чтобы достичь такого результата, необходимо иметь установку быть здоровым и следить за собственным здоровьем, подчеркнул министр.

По итогам второго квартала 2022 года смертность в стране снизилась к допандемийному уровню, а средняя продолжительность жизни превысила 73 года. Об этом говорил В. Путин в ходе совета по стратегическому развитию и национальным проектам в июле этого года.