Новую площадку с навесом от солнца соорудили на ул. Желябова. В течение многих лет здесь рос бурьян.

Весь антураж – скульптуры мультяшных зверей, необычную скамейку и столиком своими руками сделали сотрудники продуктового магазина, расположенного рядом. А чтобы там было комфортно находиться в летний зной, соорудили деревянный навес над площадкой, накрыли его сеткой.

Этот уголок сразу же стал излюбленным местом игр местной ребятни. Ходят они сюда с удовольствием.

Но, к сожалению, кому-то из проживающих на улице площадка, больше похожая на уютную беседку, пришлась не по нраву. Нетерпимые граждане обратились в городскую прокуратуру, чтобы та проверила законность существования единственного на ул. Желябова места отдыха для детей и взрослых. Кто же прав, как вы думаете?

Подробнее о судьбе новой площадки на ул. Желябова мы расскажем в следующем номере «ПИКа» от 17 августа.