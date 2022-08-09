Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 9 августа 2022 года.

Всемирный день книголюбов. Многие праздники, рождаясь в какой-либо стране и имея статус национальных, со временем становились международными (пусть и неофициальный), благодаря тому, что популярность их распространялась за пределы государства.

Так произошло и с Национальным Днём книголюбов США. Появившийся в Америке, праздник практически сразу приобрел поклонников и в других уголках мира, став Всемирным днём книголюбов (Book Lovers Day). Отмечается он ежегодно 9 августа.

Стоит отметить, что любовь к чтению, по-разному культивируемая, но хранимая в традициях различных народов, породила несколько праздников международного статуса, посвящённых книге, как уникальному культурному феномену.

Многие праздники, рождаясь в какой-либо стране и имея статус национальных, со временем становились международными (пусть и неофициальный), благодаря тому, что популярность их распространялась за пределы государства. Так произошло и с Национальным Днём книголюбов США. Появившийся в Америке, праздник практически сразу приобрел поклонников и в других уголках мира, став Всемирным днём книголюбов (Book Lovers Day). Отмечается он ежегодно 9 августа. Стоит отметить, что любовь к чтению, по-разному культивируемая, но хранимая в традициях различных народов, породила несколько праздников международного статуса, посвящённых книге, как уникальному культурному феномену. Пантелеймон Целитель, Пантелеймон Кочанный. В этот день отмечается память святого Пантелеимона, почитаемого в лике великомученика. Пантолеон (такое имя он носил до крещения) родился в 3 веке в Никомедии, в семье знатного язычника. В юности отец отправил его на обучение к знаменитому врачу Евфросину, и вскоре Пантолеон сам стал известным лекарем.

Однажды юноша познакомился с христианином Ермолаем (его чествуют днем раньше), и тот начал рассказывать ему о вере, а впоследствии крестил с именем Пантелеимон. Согласно житию, врач искренне уверовал во Христа, когда обратился к нему с молитвой о спасении ребенка, укушенного змеей, и получил помощь. После этого случая Пантелеимон решил посвятить свою жизнь спасению людей от болезней — причем лечил всех безвозмездно.

Капуста всегда была одним из самых любимых в народе овощей. Ее ели в сыром виде, делали из нее салаты, тушили, квасили, солили, клали ее в супы и начиняли всевозможные пироги. О капусте сложено множество пословиц и поговорок: «Хлеб да капуста лихого не допустят»; «Ельник-березник — чем не дрова? Хлеб да капуста — чем не еда?»; «Без капусты брюхо пусто».

Кроме всего прочего, на Пантелеймона справляли так называемый заживный праздник. Колосья с полей полагалось приносить в церковь для освящения. Впоследствии эти колосья хранили в избе.

Именины в этот день

Анфиса, Герман, Иван, Кирилл, Климент, Константин, Наум, Николай, Пантелеимон, Платон, Савва

Знаменательные даты и события

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1942 Впервые на экраны вышел мультипликационный фильм Уолта Диснея «Бэмби»

1944 Завершилась наступательная Выборгско-Петрозаводская операция советских войск в Карелии

1945 Началась Маньчжурская операция

1996 Кремлевские куранты впервые исполнили Государственный гимн России

Персоны