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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Какой сегодня день: даты и события 9 июня

общество

Какой сегодня день: даты и события 9 августа

Какой сегодня день: даты и события 9 августа

Опубликовано

Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 9 августа 2022 года.

  • Всемирный день книголюбов. Многие праздники, рождаясь в какой-либо стране и имея статус национальных, со временем становились международными (пусть и неофициальный), благодаря тому, что популярность их распространялась за пределы государства.
    Так произошло и с Национальным Днём книголюбов США. Появившийся в Америке, праздник практически сразу приобрел поклонников и в других уголках мира, став Всемирным днём книголюбов (Book Lovers Day). Отмечается он ежегодно 9 августа.
    Стоит отметить, что любовь к чтению, по-разному культивируемая, но хранимая в традициях различных народов, породила несколько праздников международного статуса, посвящённых книге, как уникальному культурному феномену.
  • Пантелеймон Целитель, Пантелеймон Кочанный. В этот день отмечается память святого Пантелеимона, почитаемого в лике великомученика. Пантолеон (такое имя он носил до крещения) родился в 3 веке в Никомедии, в семье знатного язычника. В юности отец отправил его на обучение к знаменитому врачу Евфросину, и вскоре Пантолеон сам стал известным лекарем.
    Однажды юноша познакомился с христианином Ермолаем (его чествуют днем раньше), и тот начал рассказывать ему о вере, а впоследствии крестил с именем Пантелеимон. Согласно житию, врач искренне уверовал во Христа, когда обратился к нему с молитвой о спасении ребенка, укушенного змеей, и получил помощь. После этого случая Пантелеимон решил посвятить свою жизнь спасению людей от болезней — причем лечил всех безвозмездно.
    Капуста всегда была одним из самых любимых в народе овощей. Ее ели в сыром виде, делали из нее салаты, тушили, квасили, солили, клали ее в супы и начиняли всевозможные пироги. О капусте сложено множество пословиц и поговорок: «Хлеб да капуста лихого не допустят»; «Ельник-березник — чем не дрова? Хлеб да капуста — чем не еда?»; «Без капусты брюхо пусто».
    Кроме всего прочего, на Пантелеймона справляли так называемый заживный праздник. Колосья с полей полагалось приносить в церковь для освящения. Впоследствии эти колосья хранили в избе.

Именины в этот день

Анфиса, Герман, Иван, Кирилл, Климент, Константин, Наум, Николай, Пантелеимон, Платон, Савва

Знаменательные даты и события

  • 1173 На Кафедральной площади Пизы заложили первый камень колокольни собора Санта Мария Маджоре
  • 1705 Астраханская молодежь единовременно сыграла сотню свадеб
  • 1942 Впервые на экраны вышел мультипликационный фильм Уолта Диснея «Бэмби»
  • 1944 Завершилась наступательная Выборгско-Петрозаводская операция советских войск в Карелии
  • 1945 Началась Маньчжурская операция
  • 1996 Кремлевские куранты впервые исполнили Государственный гимн России

Персоны

  • 1834  — 1919
  • Эрнст Геккель
  • немецкий биолог-эволюционист, автор термина «экология»
  • 1906  — 1975
  • Дмитрий Шостакович
  • советский композитор, пианист, педагог, Народный артист СССР
  • 1930  — 1986
  • Юрий Гуляев
  • советский оперный и эстрадный певец, композитор, Народный артист СССР
  • 1930  — 2004
  • Александр Бовин
  • советский журналист, публицист, политолог, дипломат
  • 1932  — 1999
  • Юрий Волынцев
  • советский актер театра и кино, Народный артист РСФСР
  • 1932  — 2012
  • Петр Фоменко
  • советский и российский театральный и кинорежиссер, педагог, Народный артист России
  • р. 1938
  • Леонид Кучма
  • советский и украинский политик и государственный деятель, 2-й Президент Украины (1994-2005)
  • 1963  — 2012
  • Уитни Хьюстон
  • американская эстрадная певица, актриса, продюсер

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