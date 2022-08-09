Какой сегодня день: даты и события 9 августа
Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 9 августа 2022 года.
- Всемирный день книголюбов. Многие праздники, рождаясь в какой-либо стране и имея статус национальных, со временем становились международными (пусть и неофициальный), благодаря тому, что популярность их распространялась за пределы государства.
Так произошло и с Национальным Днём книголюбов США. Появившийся в Америке, праздник практически сразу приобрел поклонников и в других уголках мира, став Всемирным днём книголюбов (Book Lovers Day). Отмечается он ежегодно 9 августа.
Стоит отметить, что любовь к чтению, по-разному культивируемая, но хранимая в традициях различных народов, породила несколько праздников международного статуса, посвящённых книге, как уникальному культурному феномену.
- Пантелеймон Целитель, Пантелеймон Кочанный. В этот день отмечается память святого Пантелеимона, почитаемого в лике великомученика. Пантолеон (такое имя он носил до крещения) родился в 3 веке в Никомедии, в семье знатного язычника. В юности отец отправил его на обучение к знаменитому врачу Евфросину, и вскоре Пантолеон сам стал известным лекарем.
Однажды юноша познакомился с христианином Ермолаем (его чествуют днем раньше), и тот начал рассказывать ему о вере, а впоследствии крестил с именем Пантелеимон. Согласно житию, врач искренне уверовал во Христа, когда обратился к нему с молитвой о спасении ребенка, укушенного змеей, и получил помощь. После этого случая Пантелеимон решил посвятить свою жизнь спасению людей от болезней — причем лечил всех безвозмездно.
Капуста всегда была одним из самых любимых в народе овощей. Ее ели в сыром виде, делали из нее салаты, тушили, квасили, солили, клали ее в супы и начиняли всевозможные пироги. О капусте сложено множество пословиц и поговорок: «Хлеб да капуста лихого не допустят»; «Ельник-березник — чем не дрова? Хлеб да капуста — чем не еда?»; «Без капусты брюхо пусто».
Кроме всего прочего, на Пантелеймона справляли так называемый заживный праздник. Колосья с полей полагалось приносить в церковь для освящения. Впоследствии эти колосья хранили в избе.
Именины в этот день
Анфиса, Герман, Иван, Кирилл, Климент, Константин, Наум, Николай, Пантелеимон, Платон, Савва
Знаменательные даты и события
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Персоны
- 1834 — 1919
- Эрнст Геккель
- немецкий биолог-эволюционист, автор термина «экология»
- 1906 — 1975
- Дмитрий Шостакович
- советский композитор, пианист, педагог, Народный артист СССР
- 1930 — 1986
- Юрий Гуляев
- советский оперный и эстрадный певец, композитор, Народный артист СССР
- 1930 — 2004
- Александр Бовин
- советский журналист, публицист, политолог, дипломат
- 1932 — 1999
- Юрий Волынцев
- советский актер театра и кино, Народный артист РСФСР
- 1932 — 2012
- Петр Фоменко
- советский и российский театральный и кинорежиссер, педагог, Народный артист России
- р. 1938
- Леонид Кучма
- советский и украинский политик и государственный деятель, 2-й Президент Украины (1994-2005)
- 1963 — 2012
- Уитни Хьюстон
- американская эстрадная певица, актриса, продюсер