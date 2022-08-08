В ходе исследования специалисты ресурса «Чек Индекс» пришли к выводу, что в конце июля траты россиян на товары к школе выросли на 20% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщают «Известия».

В этом году стоимость сбора ребенка в школу составила около 14 тыс. рублей. Сумма включала набор первоклассника, пенал, дневник, набор карандашей и ручек, набор тетрадей, рюкзак, школьную форму с запасными предметами комплекта (брюки или юбка), кроссовки, туфли или ботинки.

Как сообщает издание, канцтовары для первоклассника в этом году стоили в среднем 859 руб. что на 9% больше, чем в прошлом году. Примерно на 14% стали дороже рюкзаки для школьников – 1954 руб. Стоимость школьной формы выросла на 25% — до 3011 рублей. Цена обуви увеличилась на 15% до 1823 рублей, кроссовок на 10% — до 2 279 рублей. При этом отмечается, что все больше родителей приобретают необходимое заранее. Причем чаще всего выбирают для закупок маркетплейсы и интернет-магазины, так как там предусмотрено большое количество вариантов скидок и акций.