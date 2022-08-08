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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Каменске начался капремонт дорог сразу на двух улицах
Фото: Виктория Костовская, «ПИК».

транспорт

В Каменске начался капремонт дорог сразу на двух улицах

Опубликовано

8 июля рабочие подрядной организации «Каменскавтодор» стали снимать старый асфальт в пер. Крупской.

В компании пояснили, что ремонтировать переулки Крупской и Коммунистический будут параллельно. В течение недели на обеих дорогах снимут старый асфальт и начнут подготовку к укладке нового.
Подробнее о том, как будут проходить ремонты и какие трудности ремонтные работы сулят горожанам, читайте в следующем номере газеты «ПИК» от 10 августа.

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