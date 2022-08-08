8 июля рабочие подрядной организации «Каменскавтодор» стали снимать старый асфальт в пер. Крупской.

В компании пояснили, что ремонтировать переулки Крупской и Коммунистический будут параллельно. В течение недели на обеих дорогах снимут старый асфальт и начнут подготовку к укладке нового.

Подробнее о том, как будут проходить ремонты и какие трудности ремонтные работы сулят горожанам, читайте в следующем номере газеты «ПИК» от 10 августа.