По данным Росгидромета, во второй половине дня 9, 10 и 11 августа на территории Ростовской области ожидается сильная жара +40…+42° С. Об этом предупреждает пресс-служба управления МЧС.

По прогнозам синоптиков, в эти дни в Каменске столбики термометров днем прогреются до +36° С. Не принесут облегчения и ночные часы (+23…+26°) С. Но такие показатели, увы, не являются пиковыми. Уже с 12 августа, как сообщает портал gismeteo.ru, город начнет прогреваться до +37…+39° С. При этом 11, 12 и 13 августа прогнозируются сильные ветры восточного и северо-восточного направления с порывами до 16 м/с. Осадки до конца рабочей недели маловероятны.

В связи с жарой во избежание проблем со здоровьем рекомендуется принимать как можно больше воды, стараться не выходить на улицу после полудня, одеваться в легкую светлую одежду, носить головные уборы, при ухудшении самочувствия обращаться за медицинской помощью.