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Какой сегодня день: даты и события 6 августа
Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 6 августа 2022 года.
- День Железнодорожных войск России. День Железнодорожных войск, отмечаемый в российских Вооруженных Силах ежегодно 6 августа, установлен Указом Президента РФ от 19 июля 1996 года, а в настоящее время празднуется как памятный день в соответствии с указом №549 «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации» от 31 мая 2006 года.
Этот профессиональный праздник военнослужащих, рабочих и гражданских служащих Железнодорожных войск Вооруженных Сил Российской Федерации (ЖДВ ВС России) приурочен ко дню образования специальных воинских формирований для охраны и эксплуатации Санкт-Петербурго-Московской железной дороги.
- Борис и Глеб. В этот день православная церковь чтит память первых русских святых Бориса и Глеба (в крещении Романа и Давида). Они были князьями, сыновьями великого князя Владимира Святославовича. Бориса и Глеба убил их единокровный брат Святополк Окаянный в борьбе за власть после смерти отца. По церковному преданию, на такой поступок Святополка толкнул дьявол.
«Когда увидел исконный враг всего доброго в людях, что святой Борис всю надежду свою возложил на Бога, то стал строить козни и уловил Святополка. Угадал он помыслы Святополка, поистине второго Каина: ведь хотел он перебить всех наследников отца своего, чтобы одному захватить всю власть», — так повествуют легенды.
Борис и Глеб стали первыми русскими святыми, их канонизировали в лике мучеников-страстотерпцев. Кроме того, братьев считают заступниками русской земли и небесными помощниками русских князей.
Именины в этот день
Анатолий, Афанасий, Борис, Глеб, Давид, Иван, Иларион, Кристина, Николай, Поликарп, Роман
Знаменательные даты и события
- 1806 Священная Римская империя прекратила свое существование
- 1851 В России созданы военно-рабочие подразделения для охраны и эксплуатации железной дороги
- 1889 Проведен последний бой боксеров без перчаток
- 1915 В ходе Первой мировой войны произошло событие, известное как «Атака мертвецов»
- 1945 На японский город Хиросима сброшена атомная бомба
- 1961 Советский космонавт Герман Титов совершил второй в истории полет в космос
- 1991 Появился первый интернет-сервер
Персоны
- 1596 — 1657
- Богдан Хмельницкий
- украинский государственный и военный деятель
- 1744 — 1796
- Дэвид Аллен
- шотландский живописец
- 1798 — 1840
- Павел Демидов
- русский предприниматель, меценат и благотворитель
- 1856 — 1933
- Аполлинарий Васнецов
- русский художник, мастер исторической живописи, искусствовед
- 1881 — 1955
- Александр Флеминг
- британский ученый-бактериолог, Нобелевский лауреат
- 1881 — 1925
- Григорий Котовский
- советский военный и политический деятель, командир Красной Армии
- 1904 — 2000
- Тихон Работнов
- советский и российский эколог и геоботаник, Заслуженный профессор МГУ
- 1935 — 2012
- Валентин Черных
- советский и российский сценарист, драматург, продюсер, педагог
- р. 1970
- Найт Шьямалан
- американский кинорежиссер и сценарист индийского происхождения