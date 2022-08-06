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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Какой сегодня день: даты и события 6 августа

общество

Какой сегодня день: даты и события 6 августа

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Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 6 августа 2022 года.

  • День Железнодорожных войск России. День Железнодорожных войск, отмечаемый в российских Вооруженных Силах ежегодно 6 августа, установлен Указом Президента РФ от 19 июля 1996 года, а в настоящее время празднуется как памятный день в соответствии с указом №549 «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации» от 31 мая 2006 года.
    Этот профессиональный праздник военнослужащих, рабочих и гражданских служащих Железнодорожных войск Вооруженных Сил Российской Федерации (ЖДВ ВС России) приурочен ко дню образования специальных воинских формирований для охраны и эксплуатации Санкт-Петербурго-Московской железной дороги.
  • Борис и Глеб. В этот день православная церковь чтит память первых русских святых Бориса и Глеба (в крещении Романа и Давида). Они были князьями, сыновьями великого князя Владимира Святославовича. Бориса и Глеба убил их единокровный брат Святополк Окаянный в борьбе за власть после смерти отца. По церковному преданию, на такой поступок Святополка толкнул дьявол.
    «Когда увидел исконный враг всего доброго в людях, что святой Борис всю надежду свою возложил на Бога, то стал строить козни и уловил Святополка. Угадал он помыслы Святополка, поистине второго Каина: ведь хотел он перебить всех наследников отца своего, чтобы одному захватить всю власть», — так повествуют легенды.
    Борис и Глеб стали первыми русскими святыми, их канонизировали в лике мучеников-страстотерпцев. Кроме того, братьев считают заступниками русской земли и небесными помощниками русских князей.

Именины в этот день

Анатолий, Афанасий, Борис, Глеб, Давид, Иван, Иларион, Кристина, Николай, Поликарп, Роман

Знаменательные даты и события

  • 1806 Священная Римская империя прекратила свое существование
  • 1851 В России созданы военно-рабочие подразделения для охраны и эксплуатации железной дороги
  • 1889 Проведен последний бой боксеров без перчаток
  • 1915 В ходе Первой мировой войны произошло событие, известное как «Атака мертвецов»
  • 1945 На японский город Хиросима сброшена атомная бомба
  • 1961 Советский космонавт Герман Титов совершил второй в истории полет в космос
  • 1991 Появился первый интернет-сервер

Персоны

  • 1596  — 1657
  • Богдан Хмельницкий
  • украинский государственный и военный деятель
  • 1744  — 1796
  • Дэвид Аллен
  • шотландский живописец
  • 1798  — 1840
  • Павел Демидов
  • русский предприниматель, меценат и благотворитель
  • 1856  — 1933
  • Аполлинарий Васнецов
  • русский художник, мастер исторической живописи, искусствовед
  • 1881  — 1955
  • Александр Флеминг
  • британский ученый-бактериолог, Нобелевский лауреат
  • 1881  — 1925
  • Григорий Котовский
  • советский военный и политический деятель, командир Красной Армии
  • 1904  — 2000
  • Тихон Работнов
  • советский и российский эколог и геоботаник, Заслуженный профессор МГУ
  • 1935  — 2012
  • Валентин Черных
  • советский и российский сценарист, драматург, продюсер, педагог
  • р. 1970
  • Найт Шьямалан
  • американский кинорежиссер и сценарист индийского происхождения

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