По информации каменского городского прокурора А. Коростылева, средний размер взятки в городе в 2022 году составил 11 500 рублей.

Каменская коррупция в цифрах за 2022 год:

дача взятки — 1 эпизод в размере 50 000 руб. (290 УК РФ)

получение взятки — 1 эпизод в размере 16 000 руб. (291 УК РФ)

дача и получение мелких взяток — 5 эпизодов от 2500 до 3500 руб. (291.2 УК РФ).

Напомним, прокурор области Роман Прасков на недавней коллегии ведомства сообщил, что средний размер взятки в Ростовской области составил 770 тыс. руб. в 2022 году.

По его данным, за полгода количество выявленных преступлений коррупционной направленности в регионе выросло на 84% — с 328 до 604. «Почти половина всех преступлений этой категории — это взятки (48,5%, 293 преступления)»,— сообщил Прасков.