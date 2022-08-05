5 августа с 8.00 открылись оба избирательных участка – в гимназии № 12 (изб. участок № 791) и в детской библиотеке им. А. Гайдара в пер. Астаховском, 74 (изб. участок № 785).

Как ранее сообщалось, выборы депутата по одномандатному избирательному округу № 7 будут в этом году проходить в течение трех дней – 5, 6 и 7 августа.

Избирательные участки будут работать ежедневно с 8.00 до 20.00.

Напомним, к избирательному участку № 785 относятся:

ул. Кавказская (полностью)

пер. Астаховский, №№ 68, 70, 70а, 72, 72а, 82, 82а, 84, 84а, 87

пер. Володарского, №№ 47, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 92, 92а

пер. Коммунистический, №№ 65, 67, 69, 71, 73, 79

пр. Карла Маркса, № 54

ул. Гагарина четные №№ 26-54, нечетные №№ 23-61

ул. Щаденко, №№ 19, 23, 25, 27, 29, 29а,33, 34, 36, 36а, 38, 39, 46, 48, 50, 56.

К избирательному участку № 791 относятся: