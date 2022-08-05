политика
В Каменске начались дополнительные выборы в городскую думу
5 августа с 8.00 открылись оба избирательных участка – в гимназии № 12 (изб. участок № 791) и в детской библиотеке им. А. Гайдара в пер. Астаховском, 74 (изб. участок № 785).
Как ранее сообщалось, выборы депутата по одномандатному избирательному округу № 7 будут в этом году проходить в течение трех дней – 5, 6 и 7 августа.
Избирательные участки будут работать ежедневно с 8.00 до 20.00.
Напомним, к избирательному участку № 785 относятся:
- ул. Кавказская (полностью)
- пер. Астаховский, №№ 68, 70, 70а, 72, 72а, 82, 82а, 84, 84а, 87
- пер. Володарского, №№ 47, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 92, 92а
- пер. Коммунистический, №№ 65, 67, 69, 71, 73, 79
- пр. Карла Маркса, № 54
- ул. Гагарина четные №№ 26-54, нечетные №№ 23-61
- ул. Щаденко, №№ 19, 23, 25, 27, 29, 29а,33, 34, 36, 36а, 38, 39, 46, 48, 50, 56.
К избирательному участку № 791 относятся:
- пер. Крупской, №№ 58, 60, 64, 66, 78
- пр. Карла Маркса, №№ 65, 67, 67б, 69, 71
- ул. Ворошилова, № 17
- ул. Гагарина, №№ 64, 68, 66, 70, 72
- ул. Украинская, №№ 49, 49а,51, 53, 54, 55, 56, 56а, 58
- ул. Щаденко, №№ 47а, 47, 49, 51, 55, 55а, 66, 70, 72