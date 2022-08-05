Первые серии мистического фильма набрали десятки тысяч просмотров в интернете и вызвали у зрителей восторг. Красивый визуально, фильм пронизан загадками и неожиданностями и повествует о переживаниях девочки-подростка.

Пожалуй, это первая творческая работа, за которую мне совсем не стыдно», — признался корреспонденту «ПИКа» создатель киноленты Роман Кудрявцев. — Ждем всех интересующихся независимым кинематографом 7 августа, в воскресенье, в большом зале кинотеатра «Гагарин». Билеты можно приобрести в кассе.