Если копия паспорта попадет в руки мошенников, это чревато огромными рисками. Об этом на радио Sputnik заявила руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков», координатор платформы «Мошеловка» Евгения Лазарева.

Оформление кредитов, организаций, перепись собственности, открытие счетов – далеко не полный перечень того, что могут совершить и, собственно, совершают мошенники, заполучив копию чужого паспорта. В принципе, любые личные документы, попавшие в чужие руки, являются источником огромного риска, отметила эксперт. Евгения Лазарева дала несколько советов, как сохранить личные данные в безопасности:

необходимо использовать двухфакторную аутентификацию в аккаунтах

не пересылать малознакомым людям фото документов в мессенджерах

внимательно относиться к пользовательским соглашениям, которые подписывает человек и где он оставляет свои персональные данные

при обнаружении своих данных в Сети сменить документы.

Для того чтобы не стать помимо своей воли должником с испорченной кредитной историей, необходимо регулярно проверять свою кредитную историю и кредитный рейтинг.

Если данные все же попали в Сеть, лучше всего поменять документы.