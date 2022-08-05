В России будут выявлять максимум 45-50 тысяч человек с COVID-19 в сутки. Об этом РИА Новости сообщил главный научный сотрудник НИЦ имени Гамалеи, вирусолог Анатолий Альтштейн.

Новая волна заболеваемости ковидом в РФ, вероятно, достигнет высшей точки в конце августа — начале сентября, считает специалист.

– Я говорю это на основании того, как протекает эпидемия с этими вирусами ВА.4 и ВА.5 в других странах, где обычно от начала эпидемии проходит месяц, у нас начался (подъем) где-то в конце июля, значит, в конце августа должен быть пик, – подчеркивает А. Альштейн.

В частности, вирусолог отметил, что при «омикроне» на койку ложится относительно небольшая часть людей, поэтому здравоохранение в связи с этим подъемом перегружено не будет.

По официальной статистике, за прошедшие сутки по состоянию на 5 августа в России зафиксировано 18 555 новых случаев заражения коронавирусом, 1906 – госпитализировано, 47 скончались. В Ростовской области – 335 заболевших за сутки, 36 госпитализированных, умерших нет.