Проверять свое давление тем, кто старше 30 лет, следует регулярно. Чтобы узнать, как избежать гипертонии, жители Ростовской области могут пройти тест нацпроекта «Здравоохранение».

«Большинство людей, имеющих повышенное давление, могут даже не подозревать об этом – у них зачастую не ухудшается самочувствие. Именно поэтому гипертонию прозвали «тихим убийцей». К его приходу лучше быть во всеоружии, – говорится на страничке сайта национальные проекты.рф, посвященной гипертонии*.

Все, что необходимо, это ответить на несколько вопросов в течение пары минут. По итогам тестирования вам будет дан совет, что необходимо сделать, чтобы не допустить тяжелых болезней, которые запускает гипертония.

Организаторы теста напоминают, нормальное давление для взрослого человека — 120/80. И чтобы его сохранить, нужно вести здоровый образ жизни.