С 1 марта 2023 года маркетплейсы должны маркировать товары, что означает запрет на продажу контрафакта. За нарушения онлайн-платформы будут нести ответственность. Соответствующее постановление подписал 29 июля премьер-министр России Михаил Мишустин.

Таким образом, через семь с половиной месяцев торговые интернет-площадки будут обязаны маркировать весь выставленный на продажу товар. Это необходимо для того, чтобы недобросовестные поставщики не могли реализовывать через онлайн-платформы товары неизвестного происхождения. При этом маркировать товары должны не онлайн-платформы, а поставщики, но при невыполнении этого обязательства к ответственности привлекут всех. Также маркетплейсы будут нести ответственность, если не передадут необходимые сведения в систему маркировки «Честный знак».

Напомним, систему «Честный знак» ввели в России в 2019 году. На данный момент маркировке подлежат молочная продукция, минеральная вода, табак, лекарства, шины, духи, товары легкой промышленности, обувь, шубы, фототехника и др.