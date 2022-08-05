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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

«Каменскволокно» подтвердило свою эффективность

бизнес

«Каменскволокно» подтвердило свою эффективность

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По итогам Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» за 2021 год каменское предприятие заняло второе место.

Акционерное общество «Каменскволокно» стало вторым в номинации «За развитие социального партнерства в организациях производственной сферы» Это далеко не первая, а очередная победа предприятия.
Отличился также ЮРГПУ, чей институт-филиал много лет образовывает молодежь в Каменске.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова» получило третье место в номинации «За лучшие условия работникам с семейными обязанностями в организациях непроизводственной сферы».
По информации Министерство региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.

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