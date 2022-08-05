Мы в социальных сетях

Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Какой сегодня день: даты и события 5 августа

общество

Какой сегодня день: даты и события 5 августа

Опубликовано

Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 5 августа 2022 года.

  • Международный день светофора. Международный день светофора отмечается 5 августа в честь события, произошедшего в 1914 году. В этот день в американском городе Кливленде появился первый предшественник современных устройств. Он имел красный и зеленый фонари, а при переключении света издавал звуковой сигнал.
    Впрочем, самый первый светофор изобрел британец Джей Найт еще в 19 веке. Этот аппарат был установлен возле здания парламента в Лондоне в 1868 году. Спустя три года его фонарь взорвался и поранил полицейского. После этого о светофоре забыли почти на 50 лет — до 1910 года, когда было разработано и запатентовано первое автоматическое светофорное устройство с фонарями двух цветов.
    Трехцветные светофоры, похожие на современные, впервые увидели жители Детройта и Нью-Йорка в 1920 году. Со временем устройства стали популярны в разных городах Америки и Европы.
    В России светофор появился в январе 1930 года — на углу Невского и Литейного проспектов в Ленинграде. В декабре этого же года автоматический регулировщик установили на углу Петровки и Кузнецкого моста в Москве. Третьим городом России, где начал работать светофор, стал Ростов-на-Дону.
  • Трофим Бессонник. В церковном календаре этот день обозначен как дата памяти святых Трофима, Феофила и с ними тринадцати мучеников, которые пострадали во время гонений на христиан при императоре Диоклетиане (конец 3 – начало 4 веков). Когда мужчин привели на суд, они отказались принести жертву языческим идолам и отречься от христианства. Мучеников долго истязали, а после, перебив им голени, бросили в огонь, откуда они вышли на своих ногах и совершенно невредимыми. Отчаявшись сломить волю христиан, язычники обезглавили их.
    Бессонником этот день на Руси прозвали потому, что в разгаре была пора рабочей страды. «Долго спать — добра не видать», — подмечали в народе. Существовали и другие поговорки на ту же тему: «В страду одна забота — не стояла бы работа»; «Жать — не дремать»; «Хорошему хозяину и день мал»; «Идет работа — спать неохота».
    На Трофима начинали собирать калину и малину, а сам день поэтому называли Калинники-Малинники. Крестьяне говорили: «С малинника лыки не велики, да ягоды сладки. А с калинника лык надерешь, да ягод в рот не возьмешь».

Именины в этот день

Андрей, Анна, Аполлинарий, Виталий, Михаил, Трофим, Федор, Феофил

Знаменательные даты и события

  • 1772 Состоялся первый раздел Польши
  • 1941 Началась героическая оборона Одессы от фашистских захватчиков
  • 1966 Вышел культовый альбом в истории рок-музыки «Revolver» группы «The Beatles»
  • 1967 Вышел в свет первый альбом рок-группы «Pink Floyd»
  • 1975 В СССР вступила в строй железнодорожная магистраль Тюмень – Сургут
  • 1996 В России установлены официальные символы президентской власти

Персоны

  • 1763  — 1812
    Яков Кульнев
    русский полководец, генерал-майор, герой Отечественной войны 1812 года
  • 1830  — 1904
    Христоф Зигварт
    немецкий философ-логик, психологист
  • 1844  — 1930
    Илья Репин
    русский художник, живописец, мемуарист
  • 1850  — 1893
    Ги де Мопассан
    французский писатель
  • 1890  — 1977
    Наум Габо
    русский и американский художник, скульптор и архитектор, теоретик искусства
  • 1893  — 1919
    Вера Холодная
    русская актриса немого кино
  • 1905  — 1970
    Артем Микоян
    советский авиаконструктор, академик
  • 1906  — 1991
    Соитиро Хонда
    японский конструктор и изобретатель, бизнесмен, основатель компании «Honda»
  • 1906  — 1987
    Джон Хьюстон
    американский режиссер, сценарист и актер
  • 1910  — 2000
    Туллио Крали
    итальянский художник-футурист, один из основоположников аэроживописи
  • 1910  — 2002
    Франсиско Колоане
    чилийский писатель
  • 1911  — 2006
    Николай Курчев
    советский альпинист, собиратель альпинистского фольклора
  • 1924  — 2006
    Арон Гуревич
    российский историк и культуролог
  • 1926  — 1962
    Мэрилин Монро
    американская киноактриса и певица

Похожие темы:

Другое в рубрике общество

Вверх