Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 5 августа 2022 года.

Международный день светофора. Международный день светофора отмечается 5 августа в честь события, произошедшего в 1914 году. В этот день в американском городе Кливленде появился первый предшественник современных устройств. Он имел красный и зеленый фонари, а при переключении света издавал звуковой сигнал.

Впрочем, самый первый светофор изобрел британец Джей Найт еще в 19 веке. Этот аппарат был установлен возле здания парламента в Лондоне в 1868 году. Спустя три года его фонарь взорвался и поранил полицейского. После этого о светофоре забыли почти на 50 лет — до 1910 года, когда было разработано и запатентовано первое автоматическое светофорное устройство с фонарями двух цветов.

Трехцветные светофоры, похожие на современные, впервые увидели жители Детройта и Нью-Йорка в 1920 году. Со временем устройства стали популярны в разных городах Америки и Европы.

В России светофор появился в январе 1930 года — на углу Невского и Литейного проспектов в Ленинграде. В декабре этого же года автоматический регулировщик установили на углу Петровки и Кузнецкого моста в Москве. Третьим городом России, где начал работать светофор, стал Ростов-на-Дону.

Международный день светофора отмечается 5 августа в честь события, произошедшего в 1914 году. В этот день в американском городе Кливленде появился первый предшественник современных устройств. Он имел красный и зеленый фонари, а при переключении света издавал звуковой сигнал. Впрочем, самый первый светофор изобрел британец Джей Найт еще в 19 веке. Этот аппарат был установлен возле здания парламента в Лондоне в 1868 году. Спустя три года его фонарь взорвался и поранил полицейского. После этого о светофоре забыли почти на 50 лет — до 1910 года, когда было разработано и запатентовано первое автоматическое светофорное устройство с фонарями двух цветов. Трехцветные светофоры, похожие на современные, впервые увидели жители Детройта и Нью-Йорка в 1920 году. Со временем устройства стали популярны в разных городах Америки и Европы. В России светофор появился в январе 1930 года — на углу Невского и Литейного проспектов в Ленинграде. В декабре этого же года автоматический регулировщик установили на углу Петровки и Кузнецкого моста в Москве. Третьим городом России, где начал работать светофор, стал Ростов-на-Дону. Трофим Бессонник. В церковном календаре этот день обозначен как дата памяти святых Трофима, Феофила и с ними тринадцати мучеников, которые пострадали во время гонений на христиан при императоре Диоклетиане (конец 3 – начало 4 веков). Когда мужчин привели на суд, они отказались принести жертву языческим идолам и отречься от христианства. Мучеников долго истязали, а после, перебив им голени, бросили в огонь, откуда они вышли на своих ногах и совершенно невредимыми. Отчаявшись сломить волю христиан, язычники обезглавили их.

Бессонником этот день на Руси прозвали потому, что в разгаре была пора рабочей страды. «Долго спать — добра не видать», — подмечали в народе. Существовали и другие поговорки на ту же тему: «В страду одна забота — не стояла бы работа»; «Жать — не дремать»; «Хорошему хозяину и день мал»; «Идет работа — спать неохота».

На Трофима начинали собирать калину и малину, а сам день поэтому называли Калинники-Малинники. Крестьяне говорили: «С малинника лыки не велики, да ягоды сладки. А с калинника лык надерешь, да ягод в рот не возьмешь».

Именины в этот день

Андрей, Анна, Аполлинарий, Виталий, Михаил, Трофим, Федор, Феофил

Знаменательные даты и события

1772 Состоялся первый раздел Польши

1941 Началась героическая оборона Одессы от фашистских захватчиков

1966 Вышел культовый альбом в истории рок-музыки «Revolver» группы «The Beatles»

1967 Вышел в свет первый альбом рок-группы «Pink Floyd»

1975 В СССР вступила в строй железнодорожная магистраль Тюмень – Сургут

1996 В России установлены официальные символы президентской власти

Персоны