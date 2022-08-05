общество
Какой сегодня день: даты и события 5 августа
Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 5 августа 2022 года.
- Международный день светофора. Международный день светофора отмечается 5 августа в честь события, произошедшего в 1914 году. В этот день в американском городе Кливленде появился первый предшественник современных устройств. Он имел красный и зеленый фонари, а при переключении света издавал звуковой сигнал.
Впрочем, самый первый светофор изобрел британец Джей Найт еще в 19 веке. Этот аппарат был установлен возле здания парламента в Лондоне в 1868 году. Спустя три года его фонарь взорвался и поранил полицейского. После этого о светофоре забыли почти на 50 лет — до 1910 года, когда было разработано и запатентовано первое автоматическое светофорное устройство с фонарями двух цветов.
Трехцветные светофоры, похожие на современные, впервые увидели жители Детройта и Нью-Йорка в 1920 году. Со временем устройства стали популярны в разных городах Америки и Европы.
В России светофор появился в январе 1930 года — на углу Невского и Литейного проспектов в Ленинграде. В декабре этого же года автоматический регулировщик установили на углу Петровки и Кузнецкого моста в Москве. Третьим городом России, где начал работать светофор, стал Ростов-на-Дону.
- Трофим Бессонник. В церковном календаре этот день обозначен как дата памяти святых Трофима, Феофила и с ними тринадцати мучеников, которые пострадали во время гонений на христиан при императоре Диоклетиане (конец 3 – начало 4 веков). Когда мужчин привели на суд, они отказались принести жертву языческим идолам и отречься от христианства. Мучеников долго истязали, а после, перебив им голени, бросили в огонь, откуда они вышли на своих ногах и совершенно невредимыми. Отчаявшись сломить волю христиан, язычники обезглавили их.
Бессонником этот день на Руси прозвали потому, что в разгаре была пора рабочей страды. «Долго спать — добра не видать», — подмечали в народе. Существовали и другие поговорки на ту же тему: «В страду одна забота — не стояла бы работа»; «Жать — не дремать»; «Хорошему хозяину и день мал»; «Идет работа — спать неохота».
На Трофима начинали собирать калину и малину, а сам день поэтому называли Калинники-Малинники. Крестьяне говорили: «С малинника лыки не велики, да ягоды сладки. А с калинника лык надерешь, да ягод в рот не возьмешь».
Именины в этот день
Андрей, Анна, Аполлинарий, Виталий, Михаил, Трофим, Федор, Феофил
Знаменательные даты и события
- 1772 Состоялся первый раздел Польши
- 1941 Началась героическая оборона Одессы от фашистских захватчиков
- 1966 Вышел культовый альбом в истории рок-музыки «Revolver» группы «The Beatles»
- 1967 Вышел в свет первый альбом рок-группы «Pink Floyd»
- 1975 В СССР вступила в строй железнодорожная магистраль Тюмень – Сургут
- 1996 В России установлены официальные символы президентской власти
Персоны
- 1763 — 1812
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русский полководец, генерал-майор, герой Отечественной войны 1812 года
- 1830 — 1904
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немецкий философ-логик, психологист
- 1844 — 1930
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русский художник, живописец, мемуарист
- 1850 — 1893
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французский писатель
- 1890 — 1977
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русский и американский художник, скульптор и архитектор, теоретик искусства
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советский авиаконструктор, академик
- 1906 — 1991
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