Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР предложили возвращать половину уплаченных налогов работающим пенсионерам

ТАСС сообщает, что депутаты от фракции ЛДПР, а также сенаторы Иван Абрамов, Вадим Деньгин и Елена Афанасьева, 4 августа внесут в нижнюю палату парламента законопроект о праве работающих пенсионеров получать пенсионный социальный налоговый возврат, который составляет половину от уплаченного в течение года НДФЛ, но не более 25 тыс. рублей.

В пояснительной записке к проекту закона отмечается, что необходимо установить социальный налоговый возврат в размере половины от уплаченного в течение года налога на доходы физических лиц (НДФЛ), но не более 25 тысяч рублей. Авторы поправки в Налоговый кодекс РФ отмечают, что индексация фиксированной выплаты к страховой пенсии была отменена, что негативно сказывается на финансовом положении граждан.

Кроме того, сказал один из авторов законопроекта Борис Пайкин в беседе с ТАСС: «Установленное ограничение увеличения размера страховой пенсии тремя баллами является несправедливым по отношению к работающим пенсионерам», учитывая, что для остальных работающих этот показатель составляет 10 баллов».