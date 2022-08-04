Возникновение пандемии COVID-19 позволяет предположить преднамеренный характер и причастность США к ее возникновению. С таким заявлением во время брифинга выступил начальник российских войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Об этом сообщает ТАСС.

Еще в мае ведущий эксперт медицинского журнала The Lancet, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс на конференции в Испании указывал на возможность возникновения коронавируса искусственно и с большой вероятностью с использованием американских достижений в области биотехнологии.

— По мнению наших специалистов, об искусственном возникновении коронавируса свидетельствует не характерная для большинства коронавирусов изменчивость геновариантов, вызывающих различные пики их заболеваемости, существенные отличия в летальности и контагиозности, неравномерность географического распространения, а также непредсказуемый характер эпидемического процесса в целом, — отметил Кириллов.

Создается впечатление, что, несмотря на предпринимаемые усилия по локализации и изоляции заболевших, пандемия искусственно подпитывается посредством вброса новых вариантов вируса в том или ином регионе.

Как предполагают в Минобороне, пандемия может быть связана с деятельностью организации USAID — Агентства США по международному развитию. Один из подрядчиков USAID вел свою деятельность и на Украине. А экстренное сворачивание USAID в 2019 году программы «Предикт» позволяет предположить преднамеренный характер пандемии.