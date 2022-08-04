Для подготовки к эпидсезону холдинг «Нацимбио» госкорпорации «Ростех» до конца ноября этого года обещает направить в регионы России 69 млн доз вакцин от гриппа. Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации.

Вакцины предназначены для проведения ежегодной прививочной кампании против гриппа и ОРВИ, которая обычно стартует в начале осени. Поставки осуществляются по госзаказу Минздрава России и будут реализованы в два этапа.

В рамках первого этапа до 1 сентября в медицинские учреждения страны будет направлено 30,2 млн доз вакцин против гриппа. Вакцинировать будут трехвалентной вакциной «Совигрипп» (20,7 млн доз) и четырехвалентной «Ультрикс квадри» (9,5 млн доз). Согласно утвержденной практике, в рамках первого этапа вакцины отправляют в удаленные и северные регионы, где холодный сезон наступает раньше.