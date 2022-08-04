Если родители купили для своего ребенка путевку в летний лагерь и уже получили возврат по программе кешбэка, то они не вправе обращаться в Управление соцзащиты за региональной компенсацией.

Соответствующее постановление Правительства Ростовской области вступило в силу 18 июля этого года, сообщает пресс-служба областного правительства. Такой порядок был введен в нашей и других областях страны на основании разъяснений Федерального агентства по туризму и Минфина РФ о недопустимости дублирования компенсационных выплат за путевку из регионального бюджета в случае получения кешбэка.

Вероятно, поводом для этого решения стал тот факт, что в прошлом году, когда начала действовать программа детского кешбэка, большинство родителей вернули 100% стоимости самостоятельно купленной путевки. Половина стоимости, но не более 20 тыс. руб., им вернулась на карту «МИР» в виде кешбэка, а вторую половину они получили в виде компенсации через Управление соцзащиты.

Отметим, родители в Ростовской области по-прежнему могут воспользоваться компенсацией за самостоятельно купленные путевки в летние лагеря и санатории, не участвующие в программе детского кешбэка.