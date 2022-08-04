В соцсетях 4 августа к новости о том, что парк «Лога» в рейтинге культурно-исторических достопримечательностей страны занял двадцатую строчку, обогнав, в частности, Ясную Поляну, Мариинский театр и московский парк «Зарядье», появился один фейковый комментарий. Якобы в парке «Лога» сменилось руководство и вход станет платным.

Руководство парка «Лога» опровергло это сообщение:

– Это не более чем фейк! Абсолютная дезинформация! Руководство то же, вход в парк по-прежнему бесплатный. Работаем для наших посетителей каждый день. Расширяемся и готовим новые объекты для гостей, – сообщил в разговоре с корреспондентом «ПИКа» Евгений Кушнаренко.