В Ростовской области, по данным Росгидромета, до конца суток 4 августа, а также в течение 5 и 6 августа местами ожидаются сильные дожди, ливни с грозой, градом и усилением шквалистого ветра 20-24 м/с. Об этом предупреждает пресс-служба управления МЧС.

В Каменске, по прогнозам синоптиков, 4 августа дожди ожидаются во второй половине дня. Температура воздуха днем составит +30…+34 градуса. 5 и 6 августа будет облачно с прояснениями, температура воздуха +30…+33. Осадки ожидаются в первую половину дня пятницы, 5 августа. В субботу, 6 августа, есть вероятность слабого дождя.