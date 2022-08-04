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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Каменчане получают рассылку от Ozon об отмене заказов после пожара

бизнес

Каменчане получают рассылку от Ozon об отмене заказов после пожара

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Товары, хранившиеся на горящем складе Ozon, уже скрыты на маркетплейсе, покупателям вернут деньги, а продавцы получат компенсацию, сообщает пресс-служба компании.

«Как только последствия пожара будут устранены, все проверим, а затем либо доставим вам заказы, либо отменим, если они повредились – сообщим об этом в отдельном уведомлении… Компенсируем стоимость товаров, которые будут утрачены или повредятся – тут следуем правилам договора», – заявил маркетплейс в Telegram.

Напомним, 3 августа днем крупный пожар произошел на складе онлайн-ритейлера Ozon в селе Петровском в Истринском районе Подмосковья. Из здания были ликвидированы около тысячи человек. Один погиб, 13 пострадали. Сбить пламя спасателям помогали экипажи пожарного поезда и вертолетов. В 05.45 следующего дня на месте пожара была объявлена ликвидация открытого горения.

Страховщики оценили ущерб Ozon от пожара на складе в 17 млрд руб. Поджог рассматривается в качестве одной из версий причины пожара.

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