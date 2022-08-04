Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 4 августа 2022 года.

День одиноких работающих женщин. 4 августа отмечается День одиноких работающих женщин (Single Working Women’s Day) – день, призванный отметить важную роль, которую одинокие работающие женщины играют в обществе.

Вообще вклад женщин в экономическую и социальную сферы сложно переоценить. А если женщина полностью отдается работе, забывая о личной жизни, то она становится некой «белой вороной» даже в самых прогрессивных странах.

4 августа отмечается День одиноких работающих женщин (Single Working Women’s Day) – день, призванный отметить важную роль, которую одинокие работающие женщины играют в обществе. Вообще вклад женщин в экономическую и социальную сферы сложно переоценить. А если женщина полностью отдается работе, забывая о личной жизни, то она становится некой «белой вороной» даже в самых прогрессивных странах. Мария Ягодница. В этот день совершается память одной из самых известных женщин в истории религии — Марии Магдалины, последовательницы Иисуса Христа. Отношение православной и католической церквей к Магдалине различается. Если в католицизме ее отождествляют с кающейся блудницей из Вифании, то в православии Марию почитают исключительно как мироносицу.

Мария происходила из галилейского города Магдалы (отсюда и прозвище). В Новом завете ее имя упоминается лишь в нескольких эпизодах. В частности, известно, что Иисус излечил ее от одержимости семью бесами, после чего она последовала за Спасителем и стала служить ему. Магдалина была на Голгофе во время казни Христа, а позже стала одной из жен-мироносиц, которые пришли умаслить его тело. Именно Мария Магдалина первой увидела воскресшего Иисуса и возвестила об этом чуде апостолам.

В этот день обращали внимание на то, насколько обильно выпадет роса. Если поля поутру были сырыми, приходилось ожидать серого льна: по поверью, именно роса на Магдалину уничтожает белизну льна, да еще и останавливает его рост. Так и говорили: «На Марию сильные росы — льны будут серы и косы». Вместе с тем, утренняя роса в этот день обладала чудодейственными свойствами: женщины, умываясь ею, верили, что это придаст лицу белизну и чистоту.

Именины в этот день

Алексей, Корнилий, Мария, Михаил

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