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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Какой сегодня день: даты и события 4 августа
Фото: status-media.com

общество

Какой сегодня день: даты и события 4 августа

Опубликовано

Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 4 августа 2022 года.

  • День одиноких работающих женщин. 4 августа отмечается День одиноких работающих женщин (Single Working Women’s Day) – день, призванный отметить важную роль, которую одинокие работающие женщины играют в обществе.
    Вообще вклад женщин в экономическую и социальную сферы сложно переоценить. А если женщина полностью отдается работе, забывая о личной жизни, то она становится некой «белой вороной» даже в самых прогрессивных странах.
  • Мария Ягодница. В этот день совершается память одной из самых известных женщин в истории религии — Марии Магдалины, последовательницы Иисуса Христа. Отношение православной и католической церквей к Магдалине различается. Если в католицизме ее отождествляют с кающейся блудницей из Вифании, то в православии Марию почитают исключительно как мироносицу.
    Мария происходила из галилейского города Магдалы (отсюда и прозвище). В Новом завете ее имя упоминается лишь в нескольких эпизодах. В частности, известно, что Иисус излечил ее от одержимости семью бесами, после чего она последовала за Спасителем и стала служить ему. Магдалина была на Голгофе во время казни Христа, а позже стала одной из жен-мироносиц, которые пришли умаслить его тело. Именно Мария Магдалина первой увидела воскресшего Иисуса и возвестила об этом чуде апостолам.
    В этот день обращали внимание на то, насколько обильно выпадет роса. Если поля поутру были сырыми, приходилось ожидать серого льна: по поверью, именно роса на Магдалину уничтожает белизну льна, да еще и останавливает его рост. Так и говорили: «На Марию сильные росы — льны будут серы и косы». Вместе с тем, утренняя роса в этот день обладала чудодейственными свойствами: женщины, умываясь ею, верили, что это придаст лицу белизну и чистоту.

Именины в этот день

Алексей, Корнилий, Мария, Михаил

Знаменательные даты и события

  • 1661 В Москве произошел «Медный бунт» — массовое восстание посадских людей против выпуска медных денег
  • 1668 День рождения шампанского
  • 1774 В бою с турками Михаил Кутузов получил тяжелое ранение
  • 1777 В Лондоне открыт первый в мире цирк
  • 1783 Россия и Картли-Кахетинское царство подписали Георгиевский трактат
  • 1914 Первая мировая война: Великобритания объявила войну Германии

Персоны

  • 1792  — 1822
    Перси Биши Шелли
    английский поэт и драматург
  • 1805  — 1875
    Ганс Христиан Андерсен
    датский поэт и прозаик, писатель-сказочник
  • 1859  — 1952
    Кнут Гамсун
    норвежский писатель, Нобелевский лауреат
  • 1860  — 1900
    Исаак Левитан
    русский живописец-пейзажист
  • 1891  — 1978
    Лиля Брик
    российский литератор, возлюбленная Владимира Маяковского
  • 1901  — 1971
    Луи Армстронг
    американский джазовый музыкант
  • 1914  — 1983
    Юрий Левитан
    советский диктор всесоюзного радио, Народный артист СССР
  • 1920  — 1991
    Евгений Драгунов
    советский конструктор стрелкового оружия
  • р. 1961
    Барак Обама
    44-й президент США (2009-2017), Нобелевский лауреат

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