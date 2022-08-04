общество
Какой сегодня день: даты и события 4 августа
Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 4 августа 2022 года.
- День одиноких работающих женщин. 4 августа отмечается День одиноких работающих женщин (Single Working Women’s Day) – день, призванный отметить важную роль, которую одинокие работающие женщины играют в обществе.
Вообще вклад женщин в экономическую и социальную сферы сложно переоценить. А если женщина полностью отдается работе, забывая о личной жизни, то она становится некой «белой вороной» даже в самых прогрессивных странах.
- Мария Ягодница. В этот день совершается память одной из самых известных женщин в истории религии — Марии Магдалины, последовательницы Иисуса Христа. Отношение православной и католической церквей к Магдалине различается. Если в католицизме ее отождествляют с кающейся блудницей из Вифании, то в православии Марию почитают исключительно как мироносицу.
Мария происходила из галилейского города Магдалы (отсюда и прозвище). В Новом завете ее имя упоминается лишь в нескольких эпизодах. В частности, известно, что Иисус излечил ее от одержимости семью бесами, после чего она последовала за Спасителем и стала служить ему. Магдалина была на Голгофе во время казни Христа, а позже стала одной из жен-мироносиц, которые пришли умаслить его тело. Именно Мария Магдалина первой увидела воскресшего Иисуса и возвестила об этом чуде апостолам.
В этот день обращали внимание на то, насколько обильно выпадет роса. Если поля поутру были сырыми, приходилось ожидать серого льна: по поверью, именно роса на Магдалину уничтожает белизну льна, да еще и останавливает его рост. Так и говорили: «На Марию сильные росы — льны будут серы и косы». Вместе с тем, утренняя роса в этот день обладала чудодейственными свойствами: женщины, умываясь ею, верили, что это придаст лицу белизну и чистоту.
Именины в этот день
Алексей, Корнилий, Мария, Михаил
Знаменательные даты и события
- 1661 В Москве произошел «Медный бунт» — массовое восстание посадских людей против выпуска медных денег
- 1668 День рождения шампанского
- 1774 В бою с турками Михаил Кутузов получил тяжелое ранение
- 1777 В Лондоне открыт первый в мире цирк
- 1783 Россия и Картли-Кахетинское царство подписали Георгиевский трактат
- 1914 Первая мировая война: Великобритания объявила войну Германии
Персоны
- 1792 — 1822
Перси Биши Шелли
английский поэт и драматург
- 1805 — 1875
Ганс Христиан Андерсен
датский поэт и прозаик, писатель-сказочник
- 1859 — 1952
Кнут Гамсун
норвежский писатель, Нобелевский лауреат
- 1860 — 1900
Исаак Левитан
русский живописец-пейзажист
- 1891 — 1978
Лиля Брик
российский литератор, возлюбленная Владимира Маяковского
- 1901 — 1971
Луи Армстронг
американский джазовый музыкант
- 1914 — 1983
Юрий Левитан
советский диктор всесоюзного радио, Народный артист СССР
- 1920 — 1991
Евгений Драгунов
советский конструктор стрелкового оружия
- р. 1961
Барак Обама
44-й президент США (2009-2017), Нобелевский лауреат