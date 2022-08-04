2 августа в администрации Каменска-Шахтинского озвучили шесть объектов, которые каменчане пожелали облагородить в рамках областного проекта «Сделаем вместе».

На суд городской комиссии представили следующие проекты:

текущий ремонт кровли здания школы № 3

капремонт фасада школы № 2

капремонт туалетов школы № 14

установка ограждения футбольной площадки школы № 7

приобретение звукотехнического оборудования в ДК им. Маяковского

устройство ограждения гребной базы в парке Маяковского.

Те проекты, которые пройдут областной конкурсный отбор, будут реализованы в 2023 году.

Напомним, по условиям программы «Сделаем вместе» максимальная субсидия из областного бюджета может составлять не более 2 млн руб. При этом доля софинансирования инициативной группы граждан, предложивших проект, – не менее 5% от общей стоимости работы.