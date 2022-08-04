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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Гребную базу в Каменске хотят огородить

власть

Гребную базу в Каменске хотят огородить

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2 августа в администрации Каменска-Шахтинского озвучили шесть объектов, которые каменчане пожелали облагородить в рамках областного проекта «Сделаем вместе».

На суд городской комиссии представили следующие проекты:

  • текущий ремонт кровли здания школы № 3
  • капремонт фасада школы № 2
  • капремонт туалетов школы № 14
  • установка ограждения футбольной площадки школы № 7
  • приобретение звукотехнического оборудования в ДК им. Маяковского
  • устройство ограждения гребной базы в парке Маяковского.

Те проекты, которые пройдут областной конкурсный отбор, будут реализованы в 2023 году.
Напомним, по условиям программы «Сделаем вместе» максимальная субсидия из областного бюджета может составлять не более 2 млн руб. При этом доля софинансирования инициативной группы граждан, предложивших проект, – не менее 5% от общей стоимости работы.

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