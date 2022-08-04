Минздрав России напоминает, что вакцинация защищает от тяжелого течения заболевания, и призывает граждан пройти вакцинацию и ревакцинацию от новой коронавирусной инфекции.

По данным ведомства, вакцина «Спутник» есть в наличии во всех регионах страны. Ее количество достаточно для бесперебойной вакцинации даже в случае резкого подъема спроса со стороны населения.

В Каменске-Шахтинском пройти вакцинацию (ревакцинацию) можно в четырех прививочных пунктах: детской и взрослой поликлиниках ЦГБ, в ГБ № 1 и ГП № 1. Для этого необходимо обратиться в регистратуру, иметь при себе паспорт, полис, СНИЛС. Сначала вас попросят заполнить анкету, направят к терапевту на осмотр, а потом в прививочный кабинет.

Например, прививочный кабинет ЦГБ работает до 14.30. Вакцинировать и ревакцинировать здесь будут «Спутником V», причем двумя компонентами. Об этом «ПИКу» рассказали в регистратуре ЦГБ.

Как сообщил 3 августа пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, вопрос о возвращении к обязательной вакцинации от коронавируса властями России пока не рассматривается.

Напомним, в России резко выросла заболеваемость коронавирусом. По состоянию на 4 августа – 17 126 заболевших за сутки, что на 6302 человека больше, чем 1 августа этого года (10 824 чел.). В Ростовской области, по данным портала официальной статистики стопкоронавирус.рф, по состоянию на 4 августа за сутки заболели 373 человека (для сравнения: 1 августа – 73).