Капитальный ремонт дорог в переулках Крупской и Коммунистическом должен начаться 16 августа и завершиться к 1 ноября.

Соответствующая информация указана на сайте «Госзакупок».

До 1 ноября подрядчик должен будет полностью заменить старый асфальт на всем протяжении пер. Крупкой и на участке пер. Коммунистического — от ул. Ворошилова до ул. Набережной.

В период работ подрядчик обязан самостоятельно вывозить мусор, который образуется в ходе ремонтных работ, устанавливать дорожные знаки, указывающие на пути объезда.

На капремонт дороги в пер. Крупской из госбюджета выделено 25 975 404 руб. Новая дорога в пер. Коммунистическом обойдется в 28 941 588 руб.

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