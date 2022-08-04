На прошлой неделе каменский департамент ЖКХ определил компанию, которая до конца года будет заниматься уборкой дорог в мкр. Заводском и Лиховском.

Очищать дороги и некоторые тротуары от мусора и снега, обрабатывать пескосоляной смесью будет компания ООО «Те Фити». Стоимость контракта 2,3 млн руб.

Кстати, в обязанности этого подрядчика входит и озеленение в Каменске: обрезка растительности на пр. Карла Маркса, молодых деревьев в городском парке Победы, а также полив клумб.