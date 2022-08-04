Президент Путин подписал закон, разрешающий направлять средства материнского капитала на оплату детсадов, которые созданы лицензированными индивидуальными предпринимателями, сообщает ТАСС.

Раньше действовало постановление правительства № 926 от 24.12.2007 года, которое разрешало использовать маткапитал только на оплату услуг организации, реализующей образовательные программы дошкольного образования. Оплата образовательных услуг, осуществляемых лицензированным ИП, этим постановлением не дозволялась.

Но, поскольку детсады в форме ИП очень востребованы в стране, этот запрет вызывал много споров и судебных разбирательств. Подписанный 4 августа закон эту проблему снял.