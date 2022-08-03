Свора крупных собак окружила заводчанина утром 3 августа, когда он ехал на велосипеде по ул. Суворова мимо детского сада «Гномик».

Собаки выскочили из двора местной администрации и стали лаять на мужчину, а одна из них крепко вцепилась зубами в ногу. Дерни он ее — собака разорвала бы. На помощь пришли прохожие — они помогли пострадавшему добраться в местную поликлинику. Рана оказалась настолько глубокой, что медики рекомендовали ему сделать прививку от бешенства. И срочно.

Тут подоспели и родственники — на личном авто они довезли его в поликлинику ЦГБ в течение часа. В противном случае человеку, страдающему сердечной недостаточностью, пришлось бы трястись в автобусе сначала до хлебозавода, а потом пересаживаться на маршрутку № 1 до ЦГБ.

Надо отдать должное медицинским работникам: в прививочном кабинете мужчину обслужили быстро, сделали прививку и назначили время следующего приема.

Вот вам и пожалуйста! Впору воскликнуть: доколе? А ведь именно об этой своре пятнистых собак, обитающей во дворах местной администрации и дома № 4 на ул. Суворова, «ПИК» писал минувшей зимой. Жильцы не раз жаловались на этих собак: те нападали на всех, кто пытался подойти к контейнерной площадке. Увы, находятся еще сердобольные бабушки, которые продолжают подкармливать вот этих агрессивных бродяжек.

Случаи, когда собаки нападают на людей, стали системой. Помните, как они напали на ребенка на ул. Ленина, на женщин в районе понтонной переправы, в районе центрального рынка?.. Жалобы по фактам укусов каменчане не раз направляли в администрацию города, но та не реагировала. Пришлось писать в городскую прокуратуру. В ответ каменский прокурор Александр Коростылев намерен добиться возбуждения уголовного дела в отношении должностных лиц департамента ЖКХ. Подробнее об этом читайте в свежем номере газеты «ПИК» от 3 августа.