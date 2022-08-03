Новую спортивную площадку возле начальной школы в мкр. Заводском начали растаскивать по частям.

По состоянию на начало августа на площадке отсутствуют несколько участков ограждения, калитки, баскетбольные кольца. Кроме того, частично разрушено прорезиненное покрытие, которым застелили всю поверхность спортплощадки.

Эту площадку благоустроили в 2021 г. в рамках областной программы «Сделаем вместе», то есть с использованием денег родителей местных школьников. По словам заводчан, родитель каждого школьника внес в этот проект по 300 рублей. Общая же стоимость работ составила 1,8 млн руб.

Жители микрорайона недоумевают, почему детский объект, на который потратили столько денег, не закрыли на летний период, отдав на откуп местным вандалам.

Кстати, на прошлой неделе представители городской администрации предлагали заводчанам отремонтировать по этой же программе местный парк. Откликнулись всего 200 человек. Видимо, люди не горят желанием вкладывать деньги в объекты, которые разворовываются в считанные месяцы.