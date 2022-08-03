Дополнительные выборы депутата Каменск-Шахтинской городской думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 7 будут в этом году проходить в течение трех дней – 5, 6 и 7 августа.

С 5 августа начнут работать два избирательных участка – в гимназии № 12 и в детской библиотеке им. А. Гайдара в пер. Астаховском, 74.

Традиционного дня тишины за день до начала выборов не будет. 4 августа станет последним днем агитационной комиссии.

Отметим, на обоих избирательных участках будут присутствовать наблюдатели, в том числе и от политических партий. 1 августа ТИК завершил прием документов от наблюдателей и от политических партий по назначению от них наблюдателей.