В России впервые составлен рейтинг культурно-исторических достопримечательностей страны. За основу аналитики брали поисковые интернет-запросы.

В списке, куда вошли более двух тысяч храмов, музеев, памятников, парков и других объектов, на 20-м месте парк «Лога».

Как сообщают «Яндекс.Путешествия», основой для исследования стали два критерия: у объекта есть страница в «Википедии», и пользователи интернета из других городов задали про него не менее 500 запросов в поиске за год. Запросы из населенного пункта, в котором расположен объект, аналитики не учитывали – чтобы не получали преимущество достопримечательности из городов с большим населением.

Судя по числу запросов, главная российская достопримечательность – это Эрмитаж. Следом идут Московский Кремль, Большой Петергофский дворец и Мамаев курган.

В рейтинге по регионам ландшафтный парк «Лога» в Ростовской области ищут чаще всего. Следом идут Самбекские высоты, а за ними – музей «Танаис».