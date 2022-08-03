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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Какой сегодня день: даты и события 3 августа

общество

Какой сегодня день: даты и события 3 августа

Опубликовано

Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 3 августа 2022 года.

  • День арбуза. 3 августа в разных странах отмечают вкусный праздник – День арбуза (Watermelon Day).
    Свою историю он ведет из США, где отмечается как Национальный День арбуза (National Watermelon Day). Америка занимает первое место по количеству поедания арбуза по сравнению с другими странами. Здесь этот сладкий и вкусный фрукт (а вернее – ягода) является столь же необходимым атрибутом летних пикников, как и знаменитый хот-дог.
    Отлично утоляя жажду и будучи совсем не калорийным, арбуз, конечно же, заслужил свой собственный праздник. Хотя и не известно, кто и когда его установил, но от этого он не теряет свой популярности, приобретая всё больше сторонников с каждым годом. Поэтому сегодня можно с уверенностью говорить, что праздник стал международным.
  • Онуфрий Молчаливый. В этот день чествуют преподобного Онуфрия Печерского, жившего в Киеве в 12 веке. Онуфрий был монахом Киево-Печерской лавры, обитал в Ближних пещерах, где в настоящее время находятся его нетленные мощи.
    Сведения о жизни преподобного и обстоятельства, при которых его начали почитать как святого, не сохранились. Известно лишь, что Онуфрий соблюдал молчаливый затвор, как и многие киево-печерские монахи, например, Феодор Молчальник.
    На Руси память преподобного отмечали особенным образом: все работы в этот день в честь монаха полагалось совершать молча. Говорили, что на Онуфрия ни одного лишнего слова не стоит произносить без крайней необходимости.
    В день Онуфрия обращали внимание на приметы. Люди говорили, что если случатся сильные росы, то будет плохой урожай льна.

Именины в этот день

Анна, Георгий, Евгений, Иван, Петр, Семен, Федор

Знаменательные даты и события

  • 1492 Началась первая экспедиция Христофора Колумба
  • 1943 Началась партизанская операция «Рельсовая война»
  • 1958 Впервые в истории подводная лодка достигла Северного полюса
  • 1959 Открылся первый Московский Международный кинофестиваль
  • 1995 Истребителями талибов в Кандагаре перехвачен российский «Ил-76»

Персоны

  • 1863  — 1934
    Владимир Дуров
    русский дрессировщик и цирковой артист
  • 1896  — 1968
    Константин Рокоссовский
    советский военачальник, Маршал Советского Союза
  • 1903  — 2000
    Хабиб Бургиба
    1-й президент Туниса (1957-1987), политический и государственный деятель
  • 1905  — 1972
    Борис Курчатов
    советский ученый-радиохимик, профессор
  • 1910  — 1993
    Вацлав Дворжецкий
    советский актер театра и кино, Народный артист РСФСР
  • 1918  — 2008
    Александр Солженицын
    русский писатель, публицист, Нобелевский лауреат
  • 1924  — 2017
    Анатолий Алексин
    советский и российский писатель и общественный деятель
  • 1925  — 1994
    Иннокентий Смоктуновский
    советский и российский актер театра и кино, Народный артист СССР
  • 1932  — 2009
    Зиновий Высоковский
    советский и российский актер театра, кино и эстрады, Народный артист России
  • 1934  — 1998
    Альфред Шнитке
    советский композитор, педагог, Заслуженный деятель искусств РСФСР
  • 1935  — 2012
    Мария Биешу
    молдавская и советская оперная и камерная певица, педагог, Народная артистка СССР
  • р. 1946
    Николай Бурляев
    советский и российский актер и кинорежиссер, Народный артист России

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