Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 3 августа 2022 года.

День арбуза. 3 августа в разных странах отмечают вкусный праздник – День арбуза (Watermelon Day).

Свою историю он ведет из США, где отмечается как Национальный День арбуза (National Watermelon Day). Америка занимает первое место по количеству поедания арбуза по сравнению с другими странами. Здесь этот сладкий и вкусный фрукт (а вернее – ягода) является столь же необходимым атрибутом летних пикников, как и знаменитый хот-дог.

Отлично утоляя жажду и будучи совсем не калорийным, арбуз, конечно же, заслужил свой собственный праздник. Хотя и не известно, кто и когда его установил, но от этого он не теряет свой популярности, приобретая всё больше сторонников с каждым годом. Поэтому сегодня можно с уверенностью говорить, что праздник стал международным.

3 августа в разных странах отмечают вкусный праздник – День арбуза (Watermelon Day). Свою историю он ведет из США, где отмечается как Национальный День арбуза (National Watermelon Day). Америка занимает первое место по количеству поедания арбуза по сравнению с другими странами. Здесь этот сладкий и вкусный фрукт (а вернее – ягода) является столь же необходимым атрибутом летних пикников, как и знаменитый хот-дог. Отлично утоляя жажду и будучи совсем не калорийным, арбуз, конечно же, заслужил свой собственный праздник. Хотя и не известно, кто и когда его установил, но от этого он не теряет свой популярности, приобретая всё больше сторонников с каждым годом. Поэтому сегодня можно с уверенностью говорить, что праздник стал международным. Онуфрий Молчаливый. В этот день чествуют преподобного Онуфрия Печерского, жившего в Киеве в 12 веке. Онуфрий был монахом Киево-Печерской лавры, обитал в Ближних пещерах, где в настоящее время находятся его нетленные мощи.

Сведения о жизни преподобного и обстоятельства, при которых его начали почитать как святого, не сохранились. Известно лишь, что Онуфрий соблюдал молчаливый затвор, как и многие киево-печерские монахи, например, Феодор Молчальник.

На Руси память преподобного отмечали особенным образом: все работы в этот день в честь монаха полагалось совершать молча. Говорили, что на Онуфрия ни одного лишнего слова не стоит произносить без крайней необходимости.

В день Онуфрия обращали внимание на приметы. Люди говорили, что если случатся сильные росы, то будет плохой урожай льна.

Именины в этот день

Анна, Георгий, Евгений, Иван, Петр, Семен, Федор

Знаменательные даты и события

1492 Началась первая экспедиция Христофора Колумба

1943 Началась партизанская операция «Рельсовая война»

1958 Впервые в истории подводная лодка достигла Северного полюса

1959 Открылся первый Московский Международный кинофестиваль

1995 Истребителями талибов в Кандагаре перехвачен российский «Ил-76»

Персоны