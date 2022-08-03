общество
Какой сегодня день: даты и события 3 августа
Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 3 августа 2022 года.
- День арбуза. 3 августа в разных странах отмечают вкусный праздник – День арбуза (Watermelon Day).
Свою историю он ведет из США, где отмечается как Национальный День арбуза (National Watermelon Day). Америка занимает первое место по количеству поедания арбуза по сравнению с другими странами. Здесь этот сладкий и вкусный фрукт (а вернее – ягода) является столь же необходимым атрибутом летних пикников, как и знаменитый хот-дог.
Отлично утоляя жажду и будучи совсем не калорийным, арбуз, конечно же, заслужил свой собственный праздник. Хотя и не известно, кто и когда его установил, но от этого он не теряет свой популярности, приобретая всё больше сторонников с каждым годом. Поэтому сегодня можно с уверенностью говорить, что праздник стал международным.
- Онуфрий Молчаливый. В этот день чествуют преподобного Онуфрия Печерского, жившего в Киеве в 12 веке. Онуфрий был монахом Киево-Печерской лавры, обитал в Ближних пещерах, где в настоящее время находятся его нетленные мощи.
Сведения о жизни преподобного и обстоятельства, при которых его начали почитать как святого, не сохранились. Известно лишь, что Онуфрий соблюдал молчаливый затвор, как и многие киево-печерские монахи, например, Феодор Молчальник.
На Руси память преподобного отмечали особенным образом: все работы в этот день в честь монаха полагалось совершать молча. Говорили, что на Онуфрия ни одного лишнего слова не стоит произносить без крайней необходимости.
В день Онуфрия обращали внимание на приметы. Люди говорили, что если случатся сильные росы, то будет плохой урожай льна.
Именины в этот день
Анна, Георгий, Евгений, Иван, Петр, Семен, Федор
Знаменательные даты и события
- 1492 Началась первая экспедиция Христофора Колумба
- 1943 Началась партизанская операция «Рельсовая война»
- 1958 Впервые в истории подводная лодка достигла Северного полюса
- 1959 Открылся первый Московский Международный кинофестиваль
- 1995 Истребителями талибов в Кандагаре перехвачен российский «Ил-76»
Персоны
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русский дрессировщик и цирковой артист
- 1896 — 1968
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советский военачальник, Маршал Советского Союза
- 1903 — 2000
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1-й президент Туниса (1957-1987), политический и государственный деятель
- 1905 — 1972
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советский ученый-радиохимик, профессор
- 1910 — 1993
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советский актер театра и кино, Народный артист РСФСР
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русский писатель, публицист, Нобелевский лауреат
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советский и российский писатель и общественный деятель
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советский и российский актер театра и кино, Народный артист СССР
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советский и российский актер театра, кино и эстрады, Народный артист России
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молдавская и советская оперная и камерная певица, педагог, Народная артистка СССР
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советский и российский актер и кинорежиссер, Народный артист России