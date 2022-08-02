2 августа на городской набережной возле памятного камня воинам-десантникам состоялся митинг, посвященный 92-й годовщине образования Воздушно-десантных войск.

Кроме ветеранов «войск дяди Васи», в торжестве участвовали представители администрации города и военкомата. Погибших при исполнении воинского долга почтили минутой молчания, после чего к памятному камню возложили цветы.

Отметим, в этом году на митинг собралось на порядок меньше десантников, чем в прошлом. Стало известно, что некоторые каменчане, отслужившие срочную службу в ВДВ, по привычке подошли к фонтану, а затем отправились возлагать цветы к Вечному огню на площади Труда.