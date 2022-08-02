Опрос ВЦИОМ показал, что, несмотря на доступность знаний и образование, треть россиян заблуждаются насчет базового устройства Солнечной системы. Соответствующие данные опубликованы на сайте центра.

Каждый третий россиянин убежден, что Солнце вращается вокруг Земли (35%).

На вопрос, правда ли, что Земля совершает полный оборот вокруг Солнца за один месяц, правильный ответ «нет» дали 69% опрошенных. Согласились с таким утверждением 12% респондентов, 19% затруднились с ответом.

В центре также выяснили, что каждый пятый (21%) житель России верит в то, что первобытные люди жили в одно время с динозаврами.

С утверждением, что радиоактивное молоко можно сделать безопасным, если его прокипятить, согласились лишь 7%. Это в 2 раза меньше, чем в 2007 г. (14%).

Разногласия вызвали вопросы, касающиеся продуктов с ГМО. На вопрос о том, вызывают ли они рак, 44% ответили положительно, 35% — отрицательно. Еще 21% опрошенных затруднились с ответом. На вопрос о том, могут ли такие продукты победить голод на планете, больше половины (55%) ответили отрицательно, 32% положительно, еще 13% затруднились с ответом.

По итогам опроса ВЦИОМ выделил три группы по уровню научной грамотности: у 21 процента он невысокий, у 44 процентов — средний, у 35 процентов — высокий.

Также было отмечено, что в большей степени на научную грамотность влияют образование, медиапотребление, возраст и размер населенного пункта. Так высокий уровень научной грамотности отмечен у молодежи (61% среди 18-24-летних давали 5 и более верных ответов), активное потребление интернета (49%), высшее образование (45%), проживание в Москве и Санкт-Петербурге (51%), а также Северо-Западном федеральном округе (45%).

Остается добавить, что опрос проходил 9 июля этого года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.