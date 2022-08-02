Число случаев заражения коронавирусом в Ростовской области растет из-за снижения коллективного иммунитета и низких темпов ревакцинации граждан.

Так считает министр здравоохранения региона Юрий Кобзев, который выступил по этому поводу на телеканале «Дон-ТР». Министр заявил, в течение трех недель регион готов развернуть дополнительный ковидный коечный фонд, если возникнет необходимость.

Число новых заражений в регионе: 57 на 18 июля, 95 на 2 августа. Новые штаммы «омикрона» чрезвычайно заразны, но пневмоний и госпитализаций пока мало.