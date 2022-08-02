анонс номера
Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 3 августа!
Самые актуальные темы недели, криминальные хроники и последние новости из жизни Каменска, Донецка и Каменского района — на страницах 31-го выпуска «ПИКа» в 2022 году.
Читайте в номере:
- Дело о грызне и халатности. Проблема беспризорных агрессивных животных обострилась из-за халатности чиновников администрации Каменска, считает городской прокурор, добиваясь возбуждения уголовного дела. »3
- Каменские перекрестки стали ловушками. Те водители, кто не заметил новой разметки на пересечении улиц, лишаются прав на ровном месте. »8-9
- Очередь у окошка в поликлинике может уйти в прошлое. В Каменске заработала система записи к врачу по телефонам. »3
- Автобусы по хуторам и станицам. Расписание пассажирского транспорта Каменского района. »16
- Тоннель, фонтан и переезд стали на шаг ближе. В ближайшее время городу предстоит искать средства, чтобы сброситься с областью на разработку ПСД и строительство прокола под железной дорогой. Минтранс РО поддержал инициативу на тоннель с ул. Московской в мкр. Шахтерский. »4
- «Боимся остаться без крыши». Каменчане долго добивались, чтобы муниципальные власти убрали старые деревья, которые разрушают крыши домов. И вот через год добились: им милостиво разрешили спилить деревья самостоятельно и за свой счет. »8