Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 2 августа 2022 года.

День Воздушно-десантных войск России. Ежегодно 2 августа в России отмечается славная дата — День Воздушно-десантных войск (День ВДВ), установленная Указом Президента РФ №549 от 31 мая 2006 года «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации» как памятный день, призванный способствовать возрождению и развитию отечественных воинских традиций, повышению престижа военной службы и установленный в знак признания заслуг военных специалистов в решении задач обеспечения обороны и безопасности государства.

Воздушно-десантные войска — «крылатая пехота», «голубые береты» — какими только эпитетами не награждали гвардейцев-десантников, но всегда, во все времена и при любых обстоятельствах неизменно оставались сила, мужество и надежность людей, живущих по принципу: «Никто, кроме нас!». И сегодня более миллиона россиян, носивших в свое время голубые береты, а также проходящих службу в Воздушно-десантных войсках в настоящее время, отметят свой праздник — День ВДВ.

Ежегодно 2 августа в России отмечается славная дата — День Воздушно-десантных войск (День ВДВ), установленная Указом Президента РФ №549 от 31 мая 2006 года «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации» как памятный день, призванный способствовать возрождению и развитию отечественных воинских традиций, повышению престижа военной службы и установленный в знак признания заслуг военных специалистов в решении задач обеспечения обороны и безопасности государства. Воздушно-десантные войска — «крылатая пехота», «голубые береты» — какими только эпитетами не награждали гвардейцев-десантников, но всегда, во все времена и при любых обстоятельствах неизменно оставались сила, мужество и надежность людей, живущих по принципу: «Никто, кроме нас!». И сегодня более миллиона россиян, носивших в свое время голубые береты, а также проходящих службу в Воздушно-десантных войсках в настоящее время, отметят свой праздник — День ВДВ. Ильин день. Ильин день на Руси считался одним из важнейших праздников года. В этот день чествовали пророка Илию, жившего в Израильском царстве за 900 лет до Рождества Христова. По преданию, он был ревностным поборником иудаизма, обличал идолопоклонство и всякое нечестие.

Во времена Илии в Израиле царствовал слабохарактерный правитель Ахав, чья жена Иезавиль решила установить культ языческого божества Ваала. Пророк Илия вступился за попранные святыни иудеев. Наделенный особым даром, он совершал множество чудес, чтобы вразумить царя и его супругу. Одним из наказаний, которые Илия ниспослал на страну нечестивых правителей, стал трехлетний голод. Кроме того, он собственноручно казнил языческих жрецов, устроивших жертвоприношение на горе Кармель.

Крестьяне верили, что в Ильин день звери и гады выходят и выползают из своих нор и бродят по лугам и лесам, поэтому выпускать скотину на луг не следовало, чтобы ее не растерзали хищники и не ужалили змеи. Считалось, что в диких животных вселяются злые духи, и только гром Ильи Пророка может прогнать их. Также в этот день старались не пускать в дом собак и кошек — говорили, что это может привлечь к избе молнию.

Именины в этот день

Александр, Алексей, Афанасий, Георгий, Ефим, Иван, Илья, Константин, Кузьма, Леонтий, Николай, Петр, Савва, Сергей, Тихон, Федор

Знаменательные даты и события

1930 В СССР на учениях Московского военного округа был впервые высажен воздушный десант

1933 Завершено строительство Беломорско-Балтийского канала

1946 Основана Всемирная федерация ассоциаций содействия ООН (ВФАСООН)

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