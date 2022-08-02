Если вы не теряете надежды своими руками отремонтировать балкон или лоджию до осени, но не знаете с чего начать, лучше спросить совета у профессионалов.

Например, мало, кто знает, что утеплять балкон изнутри пеноплексом категорически нельзя в силу его сильной горючести. Лучше раскошелиться на минеральную вату.

На этой неделе у каменчан появится возможность получить такую консультацию за сущие копейки.

О том, чем лучше всего утеплять балкон и лоджию, можно ли ставить там батареи и вообще, можно ли объединять это помещение с кухней, рассказали корреспонденту «ПИКа» руководитель компании VS-STROIKA (строительные системы и технологии) Владимир Васильев и технический специалист Saint Gobain Владимир Коваленко.

Интервью с ними ищите в свежем номере газеты «ПИК», который поступит в продажу 3 августа.