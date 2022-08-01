30 июля там состоялся фестиваль «Донская уха» районного масштаба.

Свои варианты приготовления выставили на суд зрителей народные повара из всех поселений Каменского района.

Кроме ухи, гостям предлагали отведать вареных раков, а также овощные салаты, сало и горячительные напитки собственного производства.

Праздничное настроение гостям дарили творческие коллективы, прибывшие в Калитвенскую из соседних поселений. Заводные казачьи песни никого не оставили равнодушными. Многие даже пускались в пляс.

В финале праздника комиссия из администрации Каменского района выбрала самую вкусную уху.

Подробнее о празднике читайте в «ПИКе» от 3 августа.