культура
В станице Калитвенской угощали донской ухой
30 июля там состоялся фестиваль «Донская уха» районного масштаба.
Свои варианты приготовления выставили на суд зрителей народные повара из всех поселений Каменского района.
Кроме ухи, гостям предлагали отведать вареных раков, а также овощные салаты, сало и горячительные напитки собственного производства.
Праздничное настроение гостям дарили творческие коллективы, прибывшие в Калитвенскую из соседних поселений. Заводные казачьи песни никого не оставили равнодушными. Многие даже пускались в пляс.
В финале праздника комиссия из администрации Каменского района выбрала самую вкусную уху.
Подробнее о празднике читайте в «ПИКе» от 3 августа.