Смертельная авария произошла 31 июля в Азовском районе на 1097-м километре трассы М4 «Дон».

По сообщению отдела пропаганды ГИБДД Ростовской области, 43-летний москвич за рулем кроссовера KIA Sportage двигался по трассе в левом ряду. В какой-то момент он столкнулся с автомобилем KIA Rio, который ехал впереди. Им управлял 43-летний житель Санкт-Петербурга. От удара кроссовер отбросило на правую полосу, где он врезался в ГАЗон Next.

В результате аварии водитель Kia Sportage погиб на месте. Его пассажир, который ехал на соседнем с водительским сиденье скончался в больнице. Также в аварии пострадал еще один пассажир этой машины — женщина 1979 года рождения. Она обследуется в больнице.