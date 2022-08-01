Это подтверждают менеджеры АЗС. По их словам, 92-й и 95-й банально не успевают доставлять с нефтезаводов.

— «Моряки» все раскупили. На заправках, что на трассе, перебои с топливом посерьезней. Отдыхающих очень много, бензин буквально улетает. Поэтому водители по пути на море заезжают заправляться в нам. Оттого он и заканчивается. В ближайшее время логистику должны наладить, – объясняют происходящее менеджеры на АЗС.

Некоторые водители перебои с доступностью топлива связывают с его будущим подорожанием: «Как правило, пропажа бензина – верный признак скорого подорожания. Судя по всему, в Ростовской области в ближайшее время цена на бензин поднимется».

Работники заправок считают, что в происходящем не стоит искать подобную закономерность: «С февраля 2022 года цены на бензин не двигались. Единственное подорожание произошло две недели назад – 95-й поднялся на 20 копеек, до этого дизель подорожал на столько же. О ближайших изменениях цен пока не сообщалось».