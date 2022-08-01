общество
Какой сегодня день: даты и события 1 августа
Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 1 августа 2022 года.
- День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне. 1 августа в России отмечается памятная дата – День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне 1914-1918 годов. Он установлен согласно Федеральному закону РФ от 30 декабря 2012 года «О внесении изменений в статью 1.1 Федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах России», в целях увековечивания памяти и отражения заслуг российских воинов, погибших в той войне.
Надо сказать, что поминовение павших солдат началось еще в годы самой войны, ставшей первым военным конфликтом мирового масштаба, одновременно с появлением первых воинских захоронений. Но в годы советской власти в стране Первую мировую войну рассматривали лишь как столкновение империалистических держав.
Первая мировая война 1914-1918 годов – первый военный конфликт мирового масштаба, в который было вовлечено 38 из существовавших в то время 59 независимых государств.
- Макринин день, Мокрины. В этот день Православная церковь отмечает память преподобной Макрины Каппадокийской. Она была сестрой святителя Василия Великого, жила в 4 веке. Макрину, как и ее брата, родители воспитали в строгом благочестии и послушании. Будущая святая еще в юности дала обет девства и вместе со своей матерью, преподобной Емилией, оставила мир, приняв иночество.
Женщины построили обитель на берегу реки Ирисы, позже сюда стали приходить многие знатные девы и вдовы, желающие посвятить себя служению Христу. Преподобная Макрина проводила все время в трудах и молитвах. Согласно легенде, ее целомудрие было столь велико, что даже в болезни она не решилась обнажить свое тело перед врачевателем. Вместо этого она горячо молила Господа об исцелении. Молитва была услышана, и святая не только поправилась, но и получила в награду за веру дар чудотворения.
На Руси святую нередко называли, немного искажая имя, Мокриной, и не случайно: по тому, насколько «мокрый» этот день, судили о приближающейся осени. Так и говорили: «Макрина мокра — и осень мокра». В то же время осадки сулили хороший урожай на следующий год: «Коли на Макрину дождь, уродится рожь». Эта же примета обещала, что в лесу будет много орехов.
- День Тыла Вооруженных Сил России
- День образования Службы специальной связи России
- Всероссийский день инкассатора
- День борьбы с раком легкого
Именины в этот день
Григорий, Дмитрий, Евгения, Митрофан, Роман, Степан, Тихон
Знаменательные даты и события
- 1774 Учеными впервые выделен молекулярный кислород
- 1903 Серафим Саровский причислен к лику святых
- 1914 Россия вступила в Первую мировую войну
- 1936 Открылись XI летние Олимпийские игры в Берлине (Германия)
- 1939 В Москве состоялось торжественное открытие ВДНХ
- 1964 Впервые вышла в эфир государственная радиовещательная компания «Маяк»
- 1994 Cформирован отряд спецназначения ВВ МВД «Русь»
Персоны
- 1744 — 1829
Жан Батист Ламарк
французский естествоиспытатель, создатель первой теории эволюции живой природы
- 1763 — 1812
Яков Кульнев
русский полководец, генерал-майор, герой Отечественной войны 1812 года
- 1817 — 1895
Генрих Зибель
немецкий историк и политический деятель
- 1819 — 1891
Герман Мелвилл
американский писатель
- 1898 — 1957
Павел Челищев
русский художник
- 1915 — 1997
Святослав Рихтер
советский и российский пианист, Народный артист СССР
- 1921 — 1943
Лидия Литвяк
советский летчик-истребитель, Герой Советского Союза
- 1923 — 2007
Валентина Леонтьева
советская телеведущая, Народная артистка СССР
- 1936 — 2008
Ив Сен-Лоран
французский модельер
- р. 1976
Максим Спиридонов
российский предприниматель, создатель интернет-проектов