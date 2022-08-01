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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Какой сегодня день: даты и события 1 августа
Фото: zori48.ru

общество

Какой сегодня день: даты и события 1 августа

Опубликовано

Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 1 августа 2022 года.

  • День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне. 1 августа в России отмечается памятная дата – День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне 1914-1918 годов. Он установлен согласно Федеральному закону РФ от 30 декабря 2012 года «О внесении изменений в статью 1.1 Федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах России», в целях увековечивания памяти и отражения заслуг российских воинов, погибших в той войне.
    Надо сказать, что поминовение павших солдат началось еще в годы самой войны, ставшей первым военным конфликтом мирового масштаба, одновременно с появлением первых воинских захоронений. Но в годы советской власти в стране Первую мировую войну рассматривали лишь как столкновение империалистических держав.
    Первая мировая война 1914-1918 годов – первый военный конфликт мирового масштаба, в который было вовлечено 38 из существовавших в то время 59 независимых государств.
  • Макринин день, Мокрины. В этот день Православная церковь отмечает память преподобной Макрины Каппадокийской. Она была сестрой святителя Василия Великого, жила в 4 веке. Макрину, как и ее брата, родители воспитали в строгом благочестии и послушании. Будущая святая еще в юности дала обет девства и вместе со своей матерью, преподобной Емилией, оставила мир, приняв иночество.
    Женщины построили обитель на берегу реки Ирисы, позже сюда стали приходить многие знатные девы и вдовы, желающие посвятить себя служению Христу. Преподобная Макрина проводила все время в трудах и молитвах. Согласно легенде, ее целомудрие было столь велико, что даже в болезни она не решилась обнажить свое тело перед врачевателем. Вместо этого она горячо молила Господа об исцелении. Молитва была услышана, и святая не только поправилась, но и получила в награду за веру дар чудотворения.
    На Руси святую нередко называли, немного искажая имя, Мокриной, и не случайно: по тому, насколько «мокрый» этот день, судили о приближающейся осени. Так и говорили: «Макрина мокра — и осень мокра». В то же время осадки сулили хороший урожай на следующий год: «Коли на Макрину дождь, уродится рожь». Эта же примета обещала, что в лесу будет много орехов.
  • День Тыла Вооруженных Сил России
  • День образования Службы специальной связи России
  • Всероссийский день инкассатора
  • День борьбы с раком легкого

Именины в этот день

Григорий, Дмитрий, Евгения, Митрофан, Роман, Степан, Тихон

Знаменательные даты и события

  • 1774 Учеными впервые выделен молекулярный кислород
  • 1903 Серафим Саровский причислен к лику святых
  • 1914 Россия вступила в Первую мировую войну
  • 1936 Открылись XI летние Олимпийские игры в Берлине (Германия)
  • 1939 В Москве состоялось торжественное открытие ВДНХ
  • 1964 Впервые вышла в эфир государственная радиовещательная компания «Маяк»
  • 1994 Cформирован отряд спецназначения ВВ МВД «Русь»

Персоны

  • 1744  — 1829
    Жан Батист Ламарк
    французский естествоиспытатель, создатель первой теории эволюции живой природы
  • 1763  — 1812
    Яков Кульнев
    русский полководец, генерал-майор, герой Отечественной войны 1812 года
  • 1817  — 1895
    Генрих Зибель
    немецкий историк и политический деятель
  • 1819  — 1891
    Герман Мелвилл
    американский писатель
  • 1898  — 1957
    Павел Челищев
    русский художник
  • 1915  — 1997
    Святослав Рихтер
    советский и российский пианист, Народный артист СССР
  • 1921  — 1943
    Лидия Литвяк
    советский летчик-истребитель, Герой Советского Союза
  • 1923  — 2007
    Валентина Леонтьева
    советская телеведущая, Народная артистка СССР
  • 1936  — 2008
    Ив Сен-Лоран
    французский модельер
  • р. 1976
    Максим Спиридонов
    российский предприниматель, создатель интернет-проектов

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