20 спортсменов из каменской СШОР № 1 приняли участие в областных соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ, посвященных памяти Героя Советского Союза Б.И. Быкова.

Мероприятие проходило на гребной базе Белой Калитвы с 26 по 29 июля. Всего в соревнованиях приняли участие 218 гребцов из Ростова, Азова, Батайска, Каменска, Волгодонска, Сальского, Усть-Донецкого и Белокалитвинского районов.

Каменские гребцы соревновались в возрастных группах до 17, 15 и 13 лет.

В возрастной группе до 17 лет Егор Кудинов завоевал первое и два вторых места, Егор Коротаев стал обладателем первого и второго мест.

В категории до 15 лет Дарья Попова завоевала три вторых и два третьих места, Валерия Кудинова – четыре вторых места.

В категории до 13 лет Вячеслав Попов завоевал бронзу.

Всего получилось 15 призовых мест. Подготовили ребят тренеры СШОР № 1 Андрей Пискунов и Андрей Абрамов.