Крестный ход посвящен празднованию 600-летия явления Животворящего Креста Господня.

Это деревянное распятие византийского происхождения, которое чудесным образом появилось в 1423 году на глухом болоте у села Годеново Ярославской области, недалеко от Ростова Великого. По преданию оно «небом было принесено и явлено с греческой стороны». Интересно, что Животворящий крест явился день в день за 30 лет до падения Константинополя – столицы православного мира и стал указанием на то, что теперь на Святую Русь возлагается миссия быть хранительницей православной веры.

Крестоходцы привезли с собой копию Небоявленного Животворящего Креста Господня, а также Казанскую и Магаданскую иконы Пресвятой Богородицы и образ святой преподобной Зосимы Эннатской с частицей ее святых мощей.

Первым принял крестный ход храм Прп. Сергия Радонежского в х. Старая Станица Каменского района. На следующий день святыни прибыли в Свято-Покровский храм г. Каменск-Шахтинский.

После Богослужения настоятель Свято-Покровского храма иерей Владислав Касьянов и клирик храма иерей Владимир Щербаков отслужили молебен святыням, а заместитель руководителя крестного хода «Святая Русь», передал в дар храму список с иконы Казанской Божией Матери Державный Покров с частицей мощей сщмч. Ермогена Патриарха Московского и всея Руси.

Организатором автомобильного крестного хода «Святая Русь» является Магаданское общество инвалидов. Крестный ход начал свое движение в 2017 году, за это время они прошли многие места страны, в том числе Валаам, Соловки, посетили в общей сложности примерно 300 храмов. Также побывали на космодромах Восточный и Плесецк, прошли с Крестом вокруг Московского Кремля.

Участники были в прибалтийских республиках бывшего СССР и Финляндии, посетили Черногорию, Сербию, Грецию, в том числе три дня находились на Святой горе Афон. Прошли Турцию, Грузию, Болгарию, Венгрию – всего около 18 стран.

Участники Крестного хода посещали так же Луганскую и Донецкую республики.

Во многих местах где где были Святыни, происходили чудеса. Исцеления телесных недугов и духовное укрепление людей в вере.