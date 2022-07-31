Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 31 июля 2022 года.

День Военно-Морского Флота России. День Военно-Морского Флота Российской Федерации отмечается в последнее воскресенье июля на основании Указа Президента России от 31 мая 2006 года № 549 «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных силах Российской Федерации».

В советской России этот профессиональный праздник был установлен Постановлением Совета Народных Комиссаров СССР и ЦК ВКПб от 22 июня 1939 года, согласно которому праздник должен был отмечаться ежегодно 24 июля. А на последнее воскресенье июля он был перенесен указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года «О праздничных и памятных днях». Как памятный день в Вооруженных силах уже Российской Федерации он был установлен вышеуказанным Указом Президента России также на последнее воскресенье июля.

День Военно-Морского Флота Российской Федерации отмечается в последнее воскресенье июля на основании Указа Президента России от 31 мая 2006 года № 549 «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных силах Российской Федерации». В советской России этот профессиональный праздник был установлен Постановлением Совета Народных Комиссаров СССР и ЦК ВКПб от 22 июня 1939 года, согласно которому праздник должен был отмечаться ежегодно 24 июля. А на последнее воскресенье июля он был перенесен указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года «О праздничных и памятных днях». Как памятный день в Вооруженных силах уже Российской Федерации он был установлен вышеуказанным Указом Президента России также на последнее воскресенье июля. Омельянов день. Святой мученик Емилиан, память которого совершается в этот день, пострадал за веру во времена императора Юлиана Отступника (4 век). Император разослал по всем областям указ, согласно которому христиан следовало предавать смерти. В городе Доростоле на берегу Дуная, где жил Емилиан, указ зачитали на городской площади.

Возмущенный жестоким решением императора, Емилиан отправился на языческое капище, разбил изваяния идолов и опрокинул алтари. Когда горожане обнаружили, что капище разгромлено, они в ярости начали избивать крестьянина, случайно проходившего мимо. Емилиан крикнул, чтобы не трогали невиновного человека, и признался в своем поступке. Мужчину схватили и привели к судье Капитолину.

По приказу сановника Емилиана долго били, а затем осудили на сожжение. Однако мученик не погиб в костре, зато пламя опалило многих язычников, пришедших посмотреть на казнь. Когда огонь погас, святой Емилиан лег на угли и с молитвой отошел в мир иной.

С Омельянова дня начиналась жаркая пора у хозяек — они заготавливали варенья и соленья на зиму. Значительную часть заготовок составляли дары леса. «Омельян пришел, грибов-ягод нашел, велит заготавливать», — приговаривали люди, возвращаясь из лесу с полными корзинами и туесами.

Именины в этот день

Афанасий, Емельян, Иван, Кузьма, Леонтий, Мирон, Степан

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