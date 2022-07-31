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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Какой сегодня день: даты и события 31 июля

общество

Какой сегодня день: даты и события 31 июля

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Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 31 июля 2022 года.

  • День Военно-Морского Флота России. День Военно-Морского Флота Российской Федерации отмечается в последнее воскресенье июля на основании Указа Президента России от 31 мая 2006 года № 549 «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных силах Российской Федерации».
    В советской России этот профессиональный праздник был установлен Постановлением Совета Народных Комиссаров СССР и ЦК ВКПб от 22 июня 1939 года, согласно которому праздник должен был отмечаться ежегодно 24 июля. А на последнее воскресенье июля он был перенесен указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года «О праздничных и памятных днях». Как памятный день в Вооруженных силах уже Российской Федерации он был установлен вышеуказанным Указом Президента России также на последнее воскресенье июля.
  • Омельянов день. Святой мученик Емилиан, память которого совершается в этот день, пострадал за веру во времена императора Юлиана Отступника (4 век). Император разослал по всем областям указ, согласно которому христиан следовало предавать смерти. В городе Доростоле на берегу Дуная, где жил Емилиан, указ зачитали на городской площади.
    Возмущенный жестоким решением императора, Емилиан отправился на языческое капище, разбил изваяния идолов и опрокинул алтари. Когда горожане обнаружили, что капище разгромлено, они в ярости начали избивать крестьянина, случайно проходившего мимо. Емилиан крикнул, чтобы не трогали невиновного человека, и признался в своем поступке. Мужчину схватили и привели к судье Капитолину.
    По приказу сановника Емилиана долго били, а затем осудили на сожжение. Однако мученик не погиб в костре, зато пламя опалило многих язычников, пришедших посмотреть на казнь. Когда огонь погас, святой Емилиан лег на угли и с молитвой отошел в мир иной.
    С Омельянова дня начиналась жаркая пора у хозяек — они заготавливали варенья и соленья на зиму. Значительную часть заготовок составляли дары леса. «Омельян пришел, грибов-ягод нашел, велит заготавливать», — приговаривали люди, возвращаясь из лесу с полными корзинами и туесами.

Именины в этот день

Афанасий, Емельян, Иван, Кузьма, Леонтий, Мирон, Степан

Знаменательные даты и события

  • 1026 В Вышгороде освящен храм в честь благоверных князей Бориса и Глеба
  • 1605 В Москве венчан на царство «Димитрий Иванович», более известный как Лжедмитрий I
  • 1944 Территория РСФСР освобождена от немецко-фашистских захватчиков
  • 1954 Руководством СССР принято решение о создании испытательного ядерного полигона на Новой Земле
  • 1956 В Москве открылся Центральный стадион имени В.И. Ленина (ныне — Лужники)
  • 1991 Состоялась первая рекламная пиар-акция финансовой «пирамиды» АО «МММ»
  • 1994 Сергей Бубка установил уникальный мировой рекорд по прыжкам в высоту с шестом

Персоны

  • 1713  — 1784
    Дени Дидро
    французский философ, просветитель, энциклопедист, писатель и критик
  • 1768  — 1803
    Прасковья Жемчугова
    русская актриса и певица
  • 1800  — 1882
    Фридрих Велер
    немецкий химик
  • 1823  — 1849
    Шандор Петефи
  • венгерский поэт и революционный деятель
  • 1900  — 1944
  • Антуан де Сент-Экзюпери
  • французский писатель и летчик
  • 1906  — 1978
  • Вера Марецкая
  • советская актриса театра и кино, Народная артистка СССР
  • 1914  — 1983
  • Луи де Фюнес
  • французский киноактер, один из величайших комиков 20-го столетия
  • 1930  — 2016
  • Олег Попов
  • советский артист цирка, клоун, актер, Народный артист СССР
  • р. 1937
  • Эдита Пьеха
  • советская и российская эстрадная певица и актриса, Народная артистка СССР
  • 1944  — 2020
  • Алан Паркер
  • британский кинорежиссёр, продюсер и сценарист
  • р. 1945
  • Леонид Якубович
  • советский и российский телеведущий, актер, продюсер, сценарист, Народный артист РФ

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