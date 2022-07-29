здоровье
В Каменске теперь можно записаться к врачам по телефону!
Неужели свершилось? Неужели не будет нервных очередей в регистратуру и скандалов из-за потерянных медицинских карточек? Ну, пока не радуемся, а тестируем систему, правила которой опубликовала ЦГБ на своем сайте.
Открыт контактный центр МБУЗ «ЦГБ» г. Каменск-Шахтинского «ЕДИНАЯ РЕГИСТРАТУРА». С 2020 года в МБУЗ «ЦГБ» проводилась модернизация локально-вычислительных сетей, было закуплено и установлено оборудование, программное обеспечение, подготовлены кадры.
Проделана огромная работа, благодаря которой с 25 июля 2022 года введен в действие контактный центр.
Операторы контактного центра «Единая регистратура» осуществляют запись на прием к врачам детской и взрослой поликлиник, женской консультации по телефонам:
- +7 (86365) 4-26-36,
- +7 (86365) 4-50-82,
- +7 (86365) 4-50-83,
- +7 (86365) 4-51-25,
- +7 (86365) 4-51-27,
- +7 (86365) 7-21-53,
- +7 (86365) 7-21-57,
- +7 (86365) 7-44-61
Часы работы: пн-пт: с 8.00 до 16.00, сб: с 8.00 до 12.00.
- Для записи на прием к врачу звоните по одному из телефонов контактного центра «Единая регистратура» в часы его работы, имейте при себе паспорт, полис, СНИЛС.
- Вам нужно сделать ОДИН звонок. Если вам не ответили, ПЕРЕЗВАНИВАТЬ НА ДРУГИЕ ТЕЛЕФОНЫ НЕ НУЖНО. Ваш звонок сохраняется в базе, и освободившийся оператор свяжется с вами в ближайшие несколько минут.
- Принимая вашу заявку, оператор находит вас в базе и, возможно, проведет сверку данных: ФИО, дату рождения, адрес, телефон, СНИЛС.
- Записав вас на прием к врачу, оператор укажет кабинет, дату и время явки к врачу.
- В указанную дату и время вам нужно будет явиться на прием к врачу, при этом дополнительно ОБРАЩАТЬСЯ В РЕГИСТРАТУРУ ПОЛИКЛИНИКИ НЕ НУЖНО. ВАША МЕДИЦИНСКАЯ КАРТА УЖЕ БУДЕТ У ВРАЧА.