Неужели свершилось? Неужели не будет нервных очередей в регистратуру и скандалов из-за потерянных медицинских карточек? Ну, пока не радуемся, а тестируем систему, правила которой опубликовала ЦГБ на своем сайте.

Открыт контактный центр МБУЗ «ЦГБ» г. Каменск-Шахтинского «ЕДИНАЯ РЕГИСТРАТУРА». С 2020 года в МБУЗ «ЦГБ» проводилась модернизация локально-вычислительных сетей, было закуплено и установлено оборудование, программное обеспечение, подготовлены кадры.

Проделана огромная работа, благодаря которой с 25 июля 2022 года введен в действие контактный центр.

Операторы контактного центра «Единая регистратура» осуществляют запись на прием к врачам детской и взрослой поликлиник, женской консультации по телефонам:

Часы работы: пн-пт: с 8.00 до 16.00, сб: с 8.00 до 12.00.