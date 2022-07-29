Целый день 27 июля Дина Голубева, тренер каменского танцевально-спортивного клуба «Дина», со своими подопечными Стефанией Шварцкоп и Юрием Ленивкиным провела на съемочной площадке телесериала «Зеркало лжи» в Ростове.

В съемках каменские танцоры, которые, к слову, являются неоднократными победителями региональных, областных, международных конкурсов, приняли участие по приглашению организаторов съемочного процесса. Кроме каменчан, в сериале засветились несколько ростовских ТСК — «Астория», «Фаворит», «Виктори», «Танцующий город». Всех за участие в съемках поблагодарил режиссер Роман Просвирин, известный зрителям по сериалу «Не родись красивой».

На камеру каменчане исполнили джайв, а также участвовали в других сценах. По словам тренера Д. Голубевой, впечатлений у ребят масса, они в реальности увидели, как снимают кино, поняли, что это нелегкий труд, когда переснимали одну и ту же сцену по много-много раз. И конечно же, юным танцорам удалось поработать с исполнителями главных ролей известными актерами Марией Куликовой и Дмитрием Миллером.

«Зеркало лжи» — современная многосерийная российская детективная мелодрама. Производство сериала осуществляет продюсерский центр «Браво» по заказу телеканала «Россия 1».